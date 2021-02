ZMOS: MOM kdekoľvek na Slovensku nájde verejnosť v interaktívnej mape

Liptovský Hrádok 17. februára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prišlo s možnosťou pre ľudí nájsť mobilné odberové miesta (MOM) kdekoľvek na Slovensku v interaktívnej mape. Prehľad rozmiestnenia MOM je k dispozícii na stránke korona.zzz.sk. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



"Pridanou hodnotou mapy je predovšetkým jednoduché vyhľadávanie MOM vo svojej blízkosti. Tiež ide o možnosť rezervácie cez už overený online rezervačný systém, a to na aktuálny konkrétny voľný termín. Tieto MOM sú farebne odlíšené od tých, ktoré nevyužívajú žiadny rezervačný systém, alebo neumožňujú výber konkrétneho voľného termínu," priblížil Kaliňák. Ľudia tak už podľa neho nemusia sledovať web stránky samospráv, prípadne prácne vyhľadávať konkrétne odberné miesto na internete.



Cieľom je centralizovať všetky MOMky na Slovensku na jedno miesto. Tiež, aby každé odberné miesto poskytovalo možnosť výberu termínu podľa potreby záujemcu o testovanie. Systém je podľa Kaliňáka jedinečný v tom, že návštevník zadá adresu, zvolený dátum a systém mu automaticky vyhľadá všetky MOM v okolí desať až 50 kilometrov a zobrazí ich na mape.



"Vidíme, že ľudia sa strácajú v tom, kde presne je mobilné odberové miesto a tiež im chýba prístup k voľným termínom na testovanie, ktoré by si vybrali podľa svojej vlastnej potreby. Na základe tejto spoločenskej objednávky pribudlo nové riešenie v rámci programu Digitálny reštart samospráv pre pomoc samosprávam, a to v prehľadnom vizuálnom užívateľskom formáte na portáli zzz.sk.," skonštatoval Jozef Žarnovičan zo spoločnosti Bookio.



Záujemca o testovanie má dostupné rôzne filtre pre vyhľadávanie podľa názvu mesta či obce. Stránka je optimalizovaná pre mobily, tablety i počítače.



ZMOS zároveň apeluje na obyvateľov, starostov a primátorov, aby poskytli informáciu o MOM, ktoré môže v mape absentovať. "Operatívne ho aplikujeme do systému, aby bol neustále aktualizovaný a tiež so zachovaním potrebnej výpovednej hodnoty," uzavrel Kaliňák.