ZMOS na koniec februára avizuje protest proti poškodzovaniu samospráv

Bratislava 11. februára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje na koniec februára protest pod názvom Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom! Na tohtotýždňovom online rokovaní Komory miest ZMOS sa členovia združenia dohodli, že protestom upozornia na neriešené problémy s vysokými cenami energií a tiež na neadekvátny prístup centrálnej moci voči samosprávam.



"Pokračujeme s ďalšou konkrétnou pripravovanou formou prejavu oprávnenej nespokojnosti s pomalými, neuspokojivými a neprofesionálnymi riešeniami vážnych problémov samospráv zo strany vlády," potvrdil predseda Komory miest i podpredseda ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik.



Jedným z hlavných terčov kritiky samosprávneho združenia sú návrhy kompenzačných schém refundácií cien energií. Mestá a obce žiadajú o kompenzácie energií za obdobie od októbra do decembra 2022, stanovenie výšky kompenzácií cien energií pre verejný sektor po 31. marci 2023, kompenzácie ročných zúčtovaní faktúr za rok 2023, ktoré odberatelia dostanú v 1. kvartáli 2024, a ďalšie opatrenia, ktorí majú pomôcť samosprávam zvládnuť hrozbu likvidačných cien energií ruinujúcich mestské a obecné rozpočty.



"Od vlády chceme harmonogram návrhov konkrétnych riešení s presnými termínmi splnenia jednotlivých požiadaviek, z ktorých neustúpime. Ak k týmto riešeniam nepríde a naše požiadavky nebudú akceptované, budeme v protestných aktivitách pokračovať na mesačnej báze so zvýšenou intenzitou," dodal Božik.



Konkrétny postup pripravovaného februárového občianskeho protestu majú členovia združenia dohodnúť na najbližšom rokovaní Komory miest ZMOS vo štvrtok 16. februára.



ZMOS počas tohto týždňa poukazoval na riziká, ktoré pre samosprávy predstavujú navrhované novely viacerých zákonov vrátane zákona o obecnom zriadení. Novela tohto, pre samosprávy de facto základného zákona, má výrazne zasahovať do kompetencií obecných a mestských úradov, ale aj do kompetencií starostov a primátorov či do pozície prednostu úradu. Navrhovaná právna úprava má tiež výrazne oslabovať postavenie štatutárov miest a obcí, teda starostov a primátorov, vo viacerých činnostiach.