ZMOS na pomoc zatopeným samosprávam zriadil transparentný účet

Bratislava 18. septembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zriadilo transparentný účet vzájomnej solidarity medzi samosprávami. Finančné prostriedky z účtu prerozdelí medzi obce a mestá zasiahnuté povodňami. Môžu naň prispieť iné samosprávy, ale aj samotní občania. Vytvorenie transparentného účtu schválila Rada ZMOS. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.



Predseda ZMOS Jozef Božik na rokovaní združenia vyzval starostov a primátorov, aby sa do zbierky zapojili symbolickou sumou jedného centa na obyvateľa. "V prípade šesťtisícovej samosprávy je to čiastka 60 eur. V prípade 20-tisícového mesta je to 200 eur. Rada ZMOS zároveň odsúhlasila, že z rozpočtu ZMOS prispejeme za všetky členské obce do 500 obyvateľov, čo činí sumu približne 3000 eur. Tieto malé obce tak nemusia prispievať, pokiaľ sa nerozhodnú konať inak," vysvetlil Božik.



Špačeková dodala, že peniaze prerozdelí kolektívny orgán ZMOS na základe odporúčaní predsedov regionálnych združení miest a obcí.