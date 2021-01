ZMOS: Na Slovensku má byť v roku 2021 zatvorených 21 skládok

Bratislava 12. januára (TASR) - V roku 2021 má byť zatvorených 21 skládok na Slovensku. Envirorezort ich zatvorenie avizuje dlhodobo. Pre TASR to uviedol hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák s tým, že ZMOS opakovane žiadalo ministerstvo životného prostredia o predloženie stratégie, ako nakladať s odpadom v regiónoch, kde budú skládky zatvorené. Rezort mu však neodpovedal, podotkol Kaliňák.



"Po zatvorení skládok nastane situácia, že zvyšné skládky odpadu budú nadmerne zaťažené privážaným odpadom z okolia, ktorý mal skončiť na skládkach, ktoré budú zatvorené," uviedol Kaliňák. Doplnil, že z dôvodu prepravnej vzdialenosti sa pravdepodobne zvýši aj cena za odvoz odpadu na vzdialenejšiu skládku. Na Slovensku je podľa Kaliňáka 101 skládok odpadu, na ktoré sa v priemere ukladá milión ton odpadu ročne.



Štátny tajomník ministerstva životného prostredia v novembri minulého roka pre TASR pripustil, že niektoré skládky by sa mali zatvoriť a ich počet nebude zanedbateľný. Ak by sa skládky nezatvorili, tak by Slovensku hrozili hospodárske škody. Za každú nezatvorenú skládku by v prvom dni mala SR dostať pokutu dva milióny eur, povedal minulý rok riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Michal Bakyta.