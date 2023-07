ZMOS naďalej odmieta konsolidáciu detských ambulantných pohotovostí

Bratislava 5. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) naďalej odmieta avizovanú konsolidáciu detských ambulantných pohotovostí. Poukazuje pritom na to, že dostupnosť do 30 minút je pre sociálne znevýhodnené kategórie obyvateľov nereálna. Žiada stiahnutie návrhu z legislatívneho procesu a jeho prepracovanie. TASR o tom informoval predseda ZMOS Jozef Božik.



"Navrhujeme, aby aktuálne znenie vyhlášky bolo prepracované, a najskôr aj so samosprávami komunikované, kde je nevyhnutné, aby bol zachovaný pevný bod pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. A tiež, aby bol pevný bod umiestnený buď na úrovni okresu, alebo v mieste prevádzkovania všeobecnej alebo špecializovanej nemocnice tak, aby aj pre sociálne znevýhodnené kategórie obyvateľov našich regiónov bola možná a reálna dostupnosť," skonštatoval.



V prípade schválenia súčasnej podoby návrhu sa podľa Božika rapídne zhorší dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. "Avizovaný návrh na rušenie pohotovostných služieb koncentruje opäť činnosti do väčších miest, kam musia lekári z iných okresov dochádzať, pričom máme za to, že znižovanie dostupnosti zdravotníckych služieb pre rodiny s deťmi v našich mestách a v obciach je diskriminačné," dodal.



Sieť detských ambulantných pohotovostí sa má v troch fázach zredukovať. Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ho odôvodňuje okrem iného nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.