ZMOS nesúhlasí s novelou o envirozáťažiach, obrátil sa na prezidentku

Bratislava 8. decembra (TASR) - Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže je v rozpore s bazálnou ochranou vlastníckeho práva, ale najmä porušením základnej zásady právneho štátu, a to princípu proporcionality. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). S prijatou novelou nesúhlasí, rovnako tak s absenciou odbornej diskusie a vyhodnotenia finančných dosahov. Listom sa už obrátilo aj na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.



Problém environmentálnych záťaží je podľa združenia v realite slovenskej samosprávy jedným zo zásadných problémov v oblasti životného prostredia, rovnako i v oblasti správy majetku obcí. Predstavitelia miest a obcí sú často iniciátormi riešenia environmentálnych záťaží na ich území, rovnako ako aj na nehnuteľnostiach v majetku obce. "Napriek tomu nemožno súhlasiť s návrhom zákona, tak ako bol schválený v treťom čítaní v parlamente, a to z dôvodu, že samosprávy ako vlastníci nehnuteľností, na ktorých sa environmentálne záťaže nachádzajú, sa stali spolu so súkromnými vlastníkmi automaticky zodpovednými za ich vznik, a tak s nimi aj novela nakladá," vysvetľuje Kaliňák.



ZMOS odkazuje na Ústavu SR, ktorá garantuje právo na priaznivé životné prostredie. Ak sú ciele stanovené v schválenej novele zákona vyjadrením práva občanov na priaznivé životné prostredie, tak riešenie, ktoré má slúžiť na dosiahnutie týchto cieľov, považuje za porušenie práva vlastniť majetok. Konflikt týchto dvoch práv je podľa združenia o to silnejší, že ochrana vlastníckeho práva je podľa neho len jedným z porušení základných práv a slobôd v dotknutej novele. Upozorňuje tiež, že vlastníci nehnuteľností, na ktorých sa nie z ich viny nachádza environmentálna záťaž, sú poškodení dvakrát. Prvýkrát konaním osoby, ktorá je pôvodcom environmentálnej záťaže a druhýkrát konaním štátu, ktorý zodpovednosť za konanie pôvodcu presúva na vlastníka nehnuteľnosti. "A robí to ten istý štát, ktorý nebol spôsobilý zistiť vinníka/pôvodcu environmentálnej záťaže," podotýka Kaliňák.



V rámci testu proporcionality ako základnej skúšky "ústavnosti" zásahu do práva jednotlivca je možné konštatovať splnenie podmienky oprávneného cieľa, avšak to je podľa názoru združenia posledná splnená podmienka. Prostriedky, ktoré zákonodarca volí na dosiahnutie tohto cieľa, označuje za "drastické" a neprimerané. Za problematickú považuje ZMOS aj nejednoznačnosť zákona vo vzťahu k procesným inštitútom.