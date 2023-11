ZMOS: Novela školského zákona je pre rómske komunity problémová

Bratislava 5. novembra (TASR) - Novela školského zákona zavádzajúca právny nárok na umiestnenie detí do materských škôl (MŠ) predstavuje problém pre regióny s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) a satelitné obce. Pre TASR to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor mesta Partizánske Jozef Božik s tým, že bude trvať na prehodnotení tejto novely.



"V niektorých samosprávach to problém nie je, ale problémom sú regióny s marginalizovanými rómskymi komunitami, kde je vysoká natalita, najmä na juhu Slovenska, a problém majú aj satelitné obce, ktoré túto povinnosť nebudú vedieť naplniť v stanovený termín," zdôraznil predseda ZMOS. Dodal, že tieto obce a mestá potrebujú viac času na dobudovanie potrebných kapacít.



Božik priblížil, že ZMOS nie je proti myšlienke zvýšiť počet miest v MŠ, má však výhrady voči spôsobu, akým sa má táto zmena uskutočniť. Novela školského zákona podľa jeho slov nerieši zodpovednosť miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi MŠ. "Rezort školstva bez predchádzajúcich diskusií so samosprávami a dostatočného zmapovania aktuálnej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenska v skrátenom legislatívnom konaní zaviedol niečo, čo je pre mnohé mestá a obce nevykonateľné v termínoch, ktoré zákon stanovuje," dodal.



ZMOS preto plánuje vstúpiť do rokovania s novým vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Rokovať s ním chce aj o pripravovanej zmene financovania predprimárneho vzdelávania, kde má taktiež výhrady k spôsobu, akým MŠVVaŠ pripravuje zmeny.



Národná rada SR schválila 9. mája novelu školského zákona, ktorou sa na Slovensku okrem iného zavádza právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov od septembra 2025 a detí od štyroch rokov od septembra 2024.