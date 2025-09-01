< sekcia Slovensko
ZMOS: Nový školský rok je vždy rokom nových príležitostí
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Nový školský rok je vždy rokom nových príležitostí na rozvoj vedomostí, zručností a hodnôt, ktoré sú základom budúcnosti našej spoločnosti. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka to v pondelok uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, zdôraznil zároveň význam, ktorý samosprávy prikladajú oblasti vzdelávania.
„Mestá a obce ako zriaďovatelia základných a materských škôl, školských klubov detí, základných umeleckých škôl, centier voľného času či zariadení školského stravovania sa usilujú vytvárať také podmienky, aby vzdelávanie bolo bezpečné, kvalitné a dostupné pre každé dieťa,“ uviedol šéf samosprávneho združenia.
Vyzdvihol úsilie pedagógov i všetkých pracovníkov v školstve, poukázal na ich odbornosť, trpezlivosť i ľudský prístup v kontexte náročných pracovných podmienok. „Je zrejmé, že je potrebné pokračovať v dialógu medzi samosprávami, štátom a rodičmi, aby sme spoločne hľadali riešenia na zlepšovanie školského prostredia a jeho financovania,“ dodal Božik. Vyzval preto na spoluprácu na vytváraní prostredia, v ktorom sa bude každý cítiť rešpektovaný, podporovaný a motivovaný napredovať.
