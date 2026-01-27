< sekcia Slovensko
ZMOS oceňuje návrh na úpravu dlhovej brzdy v prospech samospráv
Božik zdôraznil, že zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy jasne definuje mantinely, v akých sa môžu pohybovať mestá, obce a samosprávne kraje pri schvaľovaní rozpočtov.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pripravilo návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý má vyňať samosprávy z povinnosti pripraviť vyrovnaný rozpočet pri vysokej úrovni dlhu. Na základe informácií z rezortu financií o tom v utorok na tlačovej konferencii informoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Súčasné znenie dlhovej brzdy je podľa neho voči samosprávam príliš prísne a preto víta zmeny, ktoré združenie presadzuje už dlhodobo.
Božik zdôraznil, že zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy jasne definuje mantinely, v akých sa môžu pohybovať mestá, obce a samosprávne kraje pri schvaľovaní rozpočtov. Nemôžu preto výrazne prispieť k zvýšeniu verejného dlhu SR.
„Neexistuje dôvod, prečo by v prípade ústavného zákona mestá a obce pre rok 2027 mali schvaľovať vyrovnané rozpočty, ktoré by vo veľkej miere, dovolím si povedať v 80 % znamenali zastavenie hospodárskeho a spoločenského života miest a obcí, keďže by nemohli po prvé čerpať úvery a po druhé, nemohli by vykonávať ani finančné operácie, tzn. využívanie svojich rezervných fondov,“ upozornil predseda ZMOS.
Pripomenul, že zmenu v dlhovej brzde presadzuje združenie už od mája minulého roka a v novembri o tom rokovala aj tripartita, kde to podporili všetci sociálni partneri. Za úpravu je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a teraz už aj MF, vyzdvihol Božik.
„Aktuálne môžem oznámiť, že sme dostali informáciu z ministerstva financií a textáciu návrhu, ktorá je veľmi dôležitá v tom, že reflektuje na naše požiadavky a mestá a obce sú z tohto zákona v časti sankcií vyňaté. Inak povedané, nie je potrebné, aby sme z titulu dlhovej brzdy pre rok 2027 schvaľovali rozpočty, ktoré by boli vyrovnané a znamenali by absolútny rozvrat fungovania miest a obcí,“ doplnil predseda ZMOS.
Predpokladá, že v Národnej rade (NR) SR by sa o návrhu malo rokovať v prvej polovici tohto roka. Na schválenie zmien v ústavnom zákone je potrebných minimálne 90 hlasov, okrem vládnej koalície teda potrebuje aj podporu aspoň časti opozície. Božik však neočakáva, že by v tomto prípade došlo k sporu medzi koalíciou a opozíciou, keďže je v prospech všetkých občanov Slovenska. Avizoval, že plánuje listom osloviť predsedov všetkých politických strán aj všetkých predsedov poslaneckých klubov a ak by to bolo potrebné, ZMOS k téme zvolá aj okrúhly stôl.
Božik zdôraznil, že zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy jasne definuje mantinely, v akých sa môžu pohybovať mestá, obce a samosprávne kraje pri schvaľovaní rozpočtov. Nemôžu preto výrazne prispieť k zvýšeniu verejného dlhu SR.
„Neexistuje dôvod, prečo by v prípade ústavného zákona mestá a obce pre rok 2027 mali schvaľovať vyrovnané rozpočty, ktoré by vo veľkej miere, dovolím si povedať v 80 % znamenali zastavenie hospodárskeho a spoločenského života miest a obcí, keďže by nemohli po prvé čerpať úvery a po druhé, nemohli by vykonávať ani finančné operácie, tzn. využívanie svojich rezervných fondov,“ upozornil predseda ZMOS.
Pripomenul, že zmenu v dlhovej brzde presadzuje združenie už od mája minulého roka a v novembri o tom rokovala aj tripartita, kde to podporili všetci sociálni partneri. Za úpravu je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a teraz už aj MF, vyzdvihol Božik.
„Aktuálne môžem oznámiť, že sme dostali informáciu z ministerstva financií a textáciu návrhu, ktorá je veľmi dôležitá v tom, že reflektuje na naše požiadavky a mestá a obce sú z tohto zákona v časti sankcií vyňaté. Inak povedané, nie je potrebné, aby sme z titulu dlhovej brzdy pre rok 2027 schvaľovali rozpočty, ktoré by boli vyrovnané a znamenali by absolútny rozvrat fungovania miest a obcí,“ doplnil predseda ZMOS.
Predpokladá, že v Národnej rade (NR) SR by sa o návrhu malo rokovať v prvej polovici tohto roka. Na schválenie zmien v ústavnom zákone je potrebných minimálne 90 hlasov, okrem vládnej koalície teda potrebuje aj podporu aspoň časti opozície. Božik však neočakáva, že by v tomto prípade došlo k sporu medzi koalíciou a opozíciou, keďže je v prospech všetkých občanov Slovenska. Avizoval, že plánuje listom osloviť predsedov všetkých politických strán aj všetkých predsedov poslaneckých klubov a ak by to bolo potrebné, ZMOS k téme zvolá aj okrúhly stôl.