ZMOS odmieta nátlak cez protesty zamestnancov školstva pred úradmi

Bratislava 25. januára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta vyjadrenia členov vlády, ktoré podporujú akékoľvek formy protestov zamestnancov školstva pred budovami mestských či obecných úradov na Slovensku. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková. Takéto odporúčania považuje združenie za nešťastné, nenáležité a nespravodlivé voči samosprávam.



"Mestá a obce na Slovensku v súčasnosti nemajú dostatočné finančné prostriedky na vyplatenie jednorazových odmien vo výške 800 eur (vrátane odvodov) pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v pôsobnosti miestnej samosprávy a už vôbec nie na odmeny pre vybranú kategóriu zamestnancov," uviedol v stanovisku predseda ZMOS Jozef Božik. "Navyše, nedisponujú ani zdrojmi na pokrytie plánovaného zvýšenia miezd o sedem percent od septembra tohto roka. Zákon ukladá samosprávam povinnosť hospodáriť s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom, na rozdiel od vlády, ktorá môže vytvárať deficit," doplnil. ZMOS vyjadruje nádej na otvorený a konštruktívny dialóg s odborovými organizáciami, ako aj s predstaviteľmi vlády vrátane rezortu školstva.



ZMOS podľa Božika už dlhodobo upozorňuje na to, že za posledné dva roky (2023 a 2024) prišli mestá a obce o vyše jednu miliardu eur. "Tento deficit významne ovplyvňuje schopnosť samospráv financovať svoje kompetencie, a to aj v kontexte zvyšovania cien tovarov a služieb, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu miest a obcí," uviedol s tým, že konsolidácia verejných financií tieto problémy ešte prehlbuje. Združenie samospráv považuje za mimoriadne dôležité, aby ministri sľubovali toľko, koľko môžu poskytnúť všetkým subjektom vykonávajúcim správu vecí verejných.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v uplynulom týždni uviedol, že v prípade štrajku učiteľov očakáva, že nebude len pred Úradom vlády SR alebo ministerstvom školstva, ale pred všetkými mestskými úradmi.



Rezort školstva zároveň potvrdil, že platy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov by sa mohli od septembra tohto roka navýšiť o sedem percent. Finálnu podobu zvýšenia miezd však musí potvrdiť ministerstvo financií a dohoda v rámci vládnej koalície. Odborári predtým požadovali navýšenie o desať percent pre všetkých zamestnancov v školstve.