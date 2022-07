ZMOS samosprávam: Žiadajte dofinancovať prenesený výkon štátnej správy

Bratislava 7. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odporučilo samosprávam, aby adresovali jednotlivým štátnym rezortom list s požiadavkou na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Pre TASR to potvrdil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.



"Na viaceré agendy sú financie postačujúce akurát do jari či leta, štát pritom objednáva na celý rok," spresnil.



Únia miest Slovenska (ÚMS) v stredu (6. 7.) informovala, že jej členovia požiadajú ministerstvo financií o odpustenie splatenia finančnej výpomoci, ktorú dostali v roku 2020 v súvislosti s riešením pandémie ochorenia COVID-19. ÚMS zároveň vyzýva všetky ostatné samosprávy na Slovensku, ktoré túto finančnú pomoc dostali, aby sa k spoločnej iniciatíve miest pripojili.



Zvolený postup má podľa ÚMS svoje opodstatnenie práve v tomto čase, keďže neodpustenie návratnej finančnej výpomoci by malo priamy vplyv na rozpočty rokov 2024 a 2025. Členské mestá ÚMS budú sledovať ďalší vývoj vlastnej ekonomickej situácie, postup zo strany štátu a v septembri sa rozhodnú, aké ďalšie kroky podniknú.