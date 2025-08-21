< sekcia Slovensko
ZMOS: Okupácia v roku 1968 zničila nádeje na reformu
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri príležitosti 57. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pripomína, že 21. august 1968 je jedným z najtemnejších dní moderných dejín našej krajiny. Zdôrazňuje, že táto okupácia a následná normalizácia zničili nádeje na reformu socializmu a otvorenú spoločnosť. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
Ako spresnil predseda ZMOS Jozef Božik, nastúpili dve desaťročia politických čistiek, cenzúry, perzekúcií a emigrácie, počas ktorých boli obmedzované hodnoty, ktoré sú dnes základom našej spoločnosti: demokracia, pravda, spravodlivosť a sloboda. Preto je podľa Božika našou povinnosťou pripomínať si toto výročie nielen ako historickú udalosť, ale aj ako memento pre súčasnosť a budúcnosť. „Upozorňuje nás, že sloboda nie je samozrejmá a že ju môžeme stratiť, ak ju nebudeme chrániť,“ varoval Božik.
ZMOS vyjadruje hlbokú úctu všetkým, ktorí sa postavili okupácii i následnej normalizácii. Ich odvaha, vytrvalosť a schopnosť zachovať pravdu a nádej sú pre nás podľa združenia trvalým záväzkom. „Dnes, keď sme opäť svedkami vojenskej agresie v Európe, je odkaz roku 1968 aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Žiadny národ nesmie byť zbavený práva rozhodovať o svojej budúcnosti,“ apeluje Božik.
