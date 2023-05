ZMOS: Otvorili kontaktný bod pre budovanie značky Karpaty v území

Bratislava 17. mája (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa stalo kontaktným bodom pre Platformu udržateľného cestovného ruchu Karpatského dohovoru. V praxi to má priniesť konkrétnu implementáciu Karpatského dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát na miestnej úrovni. Spolu so spoluprácou s Karpatským euroregiónom vytvára predpoklad na budovanie turistickej a hospodárskej značky Carpathia.



"Karpatské územie spája krajiny V4 plus Ukrajinu, Srbsko, Rakúsko a Rumunsko, čo je ich predurčením na spoluprácu, aby sa Karpaty rozvíjali v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia a dopravy," konštatuje predseda ZMOS Branislav Tréger. Karpaty sú podľa neho významné tým, že majú veľa chránených plôch a na ich území sa nachádza pomerne veľa vzácnej a pitnej vody.



Kontaktný bod, ktorý v stredu otvorili, má byť ďalším napredovaním udržateľných aktivít v oblasti cestovného ruchu a rozvíjaním Karpatského dohovoru na Slovensku. Medzinárodný dokument pritom oslavuje 20. výročie. "Dosiahli sme veľké úspechy v spolupráci s partnermi, so siedmimi vládami krajín na území Karpát. Je čas priniesť Karpatský dohovor na miestnu a regionálnu úroveň," hovorí zástupkyňa Sekretariátu pre Karpatský dohovor vo Viedni (UNEP) Klaudia Kuras.



ZMOS ešte vlani iniciovalo zriadenia kontaktného bodu v rámci rozšírenia iniciatívy pre Karpatský dohovor – Protokolu o udržateľnom cestovnom ruchu. Iniciatíva dostala podporu zo Sekretariátu pre Karpatský dohovor vo Viedni aj z Ministerstva životného prostredia SR. Podporu pre zriadenie kontaktného bodu pre implementáciu Karpatského dohovoru na miestnej úrovni v ZMOS vyjadrili aj ďalší partneri.