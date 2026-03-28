< sekcia Slovensko
ZMOS: Pedagógovia majú v spoločnosti nenahraditeľnú úlohu
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. marca (TASR) - Úloha pedagógov a všetkých zamestnancov školstva je v spoločnosti nenahraditeľná. Pri príležitosti sobotňajšieho Dňa učiteľov to zdôraznilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).
Predseda združenia Jozef Božik vyzdvihol, že učitelia svojou každodennou prácou formujú vedomosti, hodnoty a budúcnosť detí a mládeže, sú tak nositeľmi rozvoja celej spoločnosti. „Ich práca si vyžaduje nielen odbornosť, ale aj trpezlivosť, obetavosť a ľudský prístup,“ zdôraznil Božik.
Odrazom dôležitosti, ktorú mestá a obce prikladajú učiteľskému povolaniu, je podľa jeho slov aj dlhodobá snaha samospráv presadzovať čo najlepšie podmienky pre prácu pedagógov. „Cieľom je, aby mali oporu v systéme a mohli sa naplno venovať svojej profesii,“ deklaroval šéf ZMOS-u.
Pripomenul aj to, že v uplynulých dňoch zorganizovali mestá a obce množstvo podujatí, ktorými vyjadrili úctu a poďakovanie pedagógom i ostatným zamestnancom školstva za ich prácu a nasadenie.
