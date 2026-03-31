< sekcia Slovensko
ZMOS: Pokles počtu obyvateľov SR má vplyv na fungovanie miest a obcí
Z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR o demografickom vývoji v roku 2025 vyplýva, že Slovensko už piaty rok po sebe čelilo poklesu počtu obyvateľov, pričom tempo tohto úbytku sa ešte zrýchlilo.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sleduje so znepokojením pokračujúci pokles počtu obyvateľov SR. Tento trend je dôsledkom nízkej pôrodnosti, odchodu mladých ľudí do zahraničia a starnutia populácie a jeho dôsledky sa čoraz viac prejavujú vo fungovaní regiónov, miest a obcí po celom Slovensku. Uviedol to predseda ZMOS Jozef Božik.
„Najnovšie štatistiky ukazujú, že počet narodených detí sa znížil na približne 42.000 ročne, čo je o 4231 menej ako v predchádzajúcom roku. Pre porovnanie, v roku 2017 sa narodilo 57.969 detí, čo jasne dokumentuje dlhodobý a výrazný pokles pôrodnosti. Tento trend nie je len slovenským problémom, ide o celosvetový a celorozsiahly jav, ktorý zasahuje aj krajiny Európskej únie,“ skonštatoval Božik s tým, že dôsledky demografického poklesu sú zjavné.
Upozornil, že menší počet mladých ľudí vedie k starnutiu populácie, znižovaniu pracovnej sily a úbytku obyvateľov, čo ovplyvňuje ekonomiku regiónov, miest a obcí, komunitný život aj budúcu udržateľnosť regiónov. „Pokles počtu obyvateľov a nízka pôrodnosť predstavujú vážny demografický trend, ktorý má významný dosah na fungovanie miest a obcí na Slovensku,“ dodal Božik.
Z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR o demografickom vývoji v roku 2025 vyplýva, že Slovensko už piaty rok po sebe čelilo poklesu počtu obyvateľov, pričom tempo tohto úbytku sa ešte zrýchlilo. Úmrtnosť sa stabilizovala na úrovni dlhodobých priemerov, no pôrodnosť sa dostala na historické minimum. Celkový úbytok obyvateľov nedokázalo tlmiť ani kladné migračné saldo.
