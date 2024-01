Božik: Potrebujeme, aby vláda našla pol miliardy eur na samosprávy

Malá Ida 11. januára (TASR) – Na dofinancovanie obcí a miest je potrebné, aby vláda našla pol miliardy eur. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik to zopakoval vo štvrtok v rámci rokovania s regionálnymi združeniami samospráv v Košickom kraji.



"Pre nás je dôležité, aby vláda našla pol miliardy aj za cenu, že sa budeme baviť na tému modernizácie financovania samosprávy na princípe daňového mixu," uviedol Božik pre TASR. "Je to to najmenej, čo potrebujeme vo vzťahu k tomu, čo nám bolo odobraté minulými vládami," skonštatoval.



V Malej Ide v okrese Košice-okolie sa predstavitelia ZMOS-u stretli so zástupcami samospráv z oblasti Košíc a Rudohoria, v programe bolo ďalej rokovanie s kolegami z južného Zemplína. K témam patril aj návrh prechodu financovania materských škôl a predprimárneho vzdelávania pod štát od budúceho roka. Božik o tom telefonicky hovoril s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Tomášom Druckerom (Hlas-SD). "Dohodli sme sa, že v pondelok (15. 1.) bude samostatné rokovanie, ako uchopiť a vyriešiť rozdielne pohľady ministerstva školstva a ZMOS-u. Na jednej strane je to otázka kompetencií a na druhej otázka financovania," povedal.



Úlohou číslo jeden je podľa Božika naštartovať diskusiu o dofinancovaní a modernizácii financovania samospráv. V prípade pretrvávania vážnej situácie bude zrejme v marci potrebné otvoriť tému zákona o rozpočtových pravidlách vo väzbe na rezervné fondy. "V ťažkých časoch sa zo strany ZMOS-u vo vzťahu k vláde vyrokovalo, že rezervné fondy bolo možné použiť aj na bežné výdavky, nielen na kapitálové," povedal.



ZMOS okrem iného vyjadril podporu košickým mestským častiam, ktoré nedostali vyplatené podielové dane v plnej výške zo strany mesta, a to napriek uzneseniu mestského zastupiteľstva. "Chceme deklarovať absolútnu podporu v zápase mestských častí, ktoré momentálne vedú s magistrátom Košíc. O to viac, že situácia v mestských častiach je veľmi ťažká a zložitá," povedal Božik.



Rokovania s regionálnymi združeniami ZMOS-u budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Podľa podpredsedu ZMOS-u Branislava Trégera má každý región svoje špecifiká. "Úlohou týchto výjazdov je aj to, aby sme zistili parciálne problémy, v tomto prípade juhovýchodného Slovenska, a, samozrejme, potom ich predložili na rokovanie kompetentným v rámci štátnej exekutívy," dodal.