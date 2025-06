ZMOS považuje reguláciu digitálnych platforiem za jednu z priorít

Bratislava 5. júna (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) považuje ochranu detí a mládeže pred kyberšikanou a reguláciu digitálnych platforiem za jednu zo svojich hlavných priorít v nasledujúcom období. Plne podporuje iniciatívy na európskej úrovni, ktorých cieľom je zvýšiť ochranu detí v online priestore. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie združenia Zuzana Špačeková.



„ZMOS víta kroky krajín ako Francúzsko, Španielsko, Grécko, Írsko a Luxembursko, ktoré sa usilujú o zavedenie prísnejších opatrení na ochranu detí v digitálnom prostredí,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. Priblížil, že tieto opatrenia zahŕňajú zavedenie povinných vekových overení, obmedzenie prístupu k určitým online službám pre deti do 16 rokov a reguláciu dizajnu platforiem s cieľom minimalizovať riziko závislosti a vystavenia škodlivému obsahu.



Vyzýva slovenskú vládu, aby sa aktívne zapojila do tejto iniciatívy a podporila spoločný postup členských štátov EÚ pri regulácii digitálnych platforiem. „Je nevyhnutné, aby Slovensko bolo súčasťou tejto koalície a spoločne s ostatnými členskými štátmi EÚ prijalo opatrenia na ochranu detí pred rizikami spojenými s používaním sociálnych sietí a streamovacích služieb,“ dodal Božik s tým, že ZMOS je pripravené aktívne spolupracovať so zainteresovanými stranami na implementácii opatrení na úrovni miest a obcí.