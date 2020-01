Bratislava 23. januára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje čo najrýchlejšie vyriešenie problému s odpadmi. Združenie v tejto súvislosti vyzýva Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, aby do konca januára zabezpečilo zlosovanie a určilo zmluvných partnerov pre jednotlivé samosprávy. Reaguje tak na fakt, že v súčasnosti takmer 200 obcí s viac ako 270.000 obyvateľmi nemá zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).



"V prípade, že do konca januára 2020 nedôjde k vyriešeniu situácie zo strany centra, ZMOS sa obráti na Inšpekciu životného prostredia so žiadosťou o preverenie súladu celkových trhových podielov OZV a k nim prislúchajúceho zoznamu obcí, s ktorými má organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvný vzťah," poznamenal hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.



Poukázal na skutočnosť, že plnú zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona prevzali vrátane financovania ich výrobcovia, dovozcovia a ich združené kolektívne systémy v rámci OZV. Tým sa malo zabezpečiť, že obce a mestá by boli od istých nákladov odbremenené. Náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné využitie, ale aj recykláciou, nákupom farebných kontajnerov či náklady na triediacu linku by totiž mali hradiť práve výrobcovia a ich OZV.



"V prípade 186 miest a obcí to, žiaľ, neplatí. K 31. decembru 2019 nastala situácia, že veľkému množstvu prevažne obcí bola vypovedaná zmluva s príslušnou OZV. Obce ostali bez servisu, ľudia bez verejnej služby," skonštatoval výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány.



Združenie dôrazne odmieta, aby vplyvom zdĺhavého rozhodovania zákonom určených organizácií boli mestá a obce vystavené výpadkom v zbere triedeného odpadu spojeným s rizikom jeho hromadenia na území obcí. Taktiež odmieta, aby náklady, ktoré majú uhrádzať výrobcovia a ich organizácie, prípadne tiež zvýšené poplatky za skládkovanie, museli znášať občania z rozpočtov samospráv. ZMOS zároveň odporúča, aby obce náklady spojené s prechodným obdobím bez zmluvného zabezpečenia s OZV dôsledne evidovali a následne si finančné náklady uplatnili v nových zmluvách.



Koordinačné centrum pre príslušný prúd odpadov je zložené výhradne z autorizovaných OZV. Jeho povinnosťou je okrem iného vyhodnocovať plošné pokrytie územia Slovenska a určovať zmluvných partnerov obciam v prípade, ak žiadna z OZV s nimi neuzatvorí zmluvu. Ministerstvom životného prostredia autorizované OZV sú povinné uzatvoriť zmluvy so všetkými obcami a mestami na Slovensku tak, aby samosprávy nemuseli uzatvárať individuálne zmluvy s jednotlivými výrobcami a dovozcami.