ZMOS požiadalo ministra dopravy o odklad splátok pri nájomných bytoch

Bratislava 23. apríla (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa obrátilo na ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala (nominant Sme rodina) v súvislosti s požiadavkou na zabezpečenie možnosti odkladu splátok úverov pre samosprávy vo vzťahu k nájomným bytom. TASR o tom informoval hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák. Člen ekonomickej rady expertov ZMOS František Palko, ktorý vypracoval legislatívny návrh, hovorí, že ide o poistku pred násobením ekonomických problémov v nastávajúcej ťažkej dobe v súvislosti s rozšírením nákazy nového koronavírusu. Ministerstvo reagovalo s tým, že návrh opatrení je už v parlamente.



„Jedným z výdavkov miest a obcí sú aj splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Negatívne dosahy na ekonomickú situáciu občanov znamenajú tiež zníženie a niekedy aj stratu príjmu nájomcov v nájomných bytoch. Ak práve títo ľudia budú mať problém so splácaním nájomného, samosprávy sa tak dostanú do ďalšej zložitej situácie, keďže musia financovať ostatné verejné služby vrátane úveru na bývanie. Preto odklad splátok úverov poskytnutých samosprávam zo Štátneho fondu rozvoja bývania môže byť vhodná podaná pomocná ruka,“ uvádza predseda ZMOS Branislav Tréger. Dodáva, že toto nie je hromadný jav a je to prípad od prípadu. Podľa neho sa to môže stať hlavne v tých regiónoch, ktoré nie sú ekonomicky silné, preto žiadajú, aby tieto odklady splátok boli aj na tento segment uplatnené.



ZMOS v tejto súvislosti žiada ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala o to, aby samosprávy, ktoré sa ocitnú v likvidnom probléme pri splácaní úverov zo ŠFRB, mohli požiadať o odklad splátok istiny aj úverov. A to za rovnakých podmienok ako v prípade fyzických osôb a podnikov podľa zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.



"ZMOS klope na otvorené dvere, keďže ministerstvo dopravy už pred dvoma týždňami pripravilo balík opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy, ktorý je v tejto chvíli v parlamente v druhom čítaní," reagoval hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf. Pripomenul, že jedným z opatrení v balíku je aj návrh na odklad splátok a predĺženie doby splácania úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania až o 12 mesiacov.



Vysvetlil, že to, či bude mať samospráva nárok na odklad, posúdi ŠFRB individuálne. "Aby bola pomoc maximálne adresná a pomohli sme tým samosprávam, ktoré sa do problému dostali práve pre nový koronavírus," uzavrel hovorca rezortu.