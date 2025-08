ZMOS nesúhlasí s tým, aby financovanie CVČ či ZUŠ prešlo pod štát

Bratislava 6. augusta (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s tým, aby financovanie centier voľného času (CVČ), školských klubov detí či základných umeleckých škôl (ZUŠ) prešlo pod štát. Upozorňuje, že by išlo o centralizáciu na úkor samospráv. Pre TASR to uviedla ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.



„Takýto postup totiž mení základné parametre decentralizácie a vedie k centralizácii na úkor kompetencií miestnej samosprávy,“ uviedlo ZMOS v stanovisku. Pripomenulo, že aj pri materských školách pôvodne nesúhlasilo s ich prechodom pod štát, no napokon súhlasilo za presne dohodnutých podmienok. Tento krok však podľa ZMOS už vtedy znamenal oslabenie samosprávnych právomocí v oblasti regionálneho školstva.



ZMOS zároveň upozornilo, že celkový objem financií pre školstvo by sa nezvýšil, len by sa menil spôsob ich prerozdelenia. „Peniaze budú tie isté, len ich bude prerozdeľovať štát namiesto samospráv. Miestne samosprávy pritom poznajú potreby riaditeľov a školských zariadení vo svojom území a dokážu ich podporiť aj nad rámec preneseného výkonu štátnej správy či podielových daní, napríklad formou vlastných investícií,“ vysvetlilo združenie.



Podľa ZMOS štát môže posilniť financovanie školských zariadení aj bez zasahovania do kompetencií obcí. Pripúšťa otvorenú diskusiu o systéme financovania v prípade, že sa normatív pri materských školách ukáže ako efektívny. „Nie však o prechode kompetencií pod štát a už vôbec nie na úkor krátenia podielových daní. (...) V skutočnosti však takýto krok môže z dlhodobého hľadiska oslabiť funkčnosť a kvalitu služieb poskytovaných v území,“ dodalo v stanovisku.



Opozičné Progresívne Slovensko (PS) upozornilo, že ZUŠ a CVČ nemajú dosť peňazí. Podľa neho by sa o ne mal postarať štát, táto zodpovednosť by nemala patriť samosprávam. Ministerstvo školstva reagovalo, že chcelo spolu s financovaním materských škôl prevziať aj financovanie CVČ, školských klubov detí a ďalších zariadení, nesúhlasilo s tým však ZMOS.