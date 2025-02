ZMOS predstavuje stratégiu rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe

Bratislava 7. februára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ako garant Sektorovej rady pre verejné služby a správu predstavuje stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejné služby a správa na obdobie nasledujúcich desiatich rokov. Dokument reflektuje kľúčové výzvy, ktorým čelí verejná správa, a zároveň definuje opatrenia na zvýšenie efektivity, kvality a dostupnosti verejných služieb pre občanov. TASR o tom informoval predseda ZMOS Jozef Božik.



V kontexte neustále sa meniaceho pracovného trhu a narastajúcich požiadaviek na verejnú správu sa stratégia snaží riešiť niekoľko zásadných oblastí. Jednou z nich je digitalizácia a technologická modernizácia, ktorá je nevyhnutná na efektívnejší výkon verejných služieb. ZMOS preto považuje za kľúčové zabezpečiť potrebnú digitálnu infraštruktúru a rozvoj digitálnych kompetencií zamestnancov štátnej správy a samosprávy.



Ďalším dôležitým pilierom stratégie je rozvoj kompetencií a vzdelávanie pracovníkov vo verejnej správe. Kladie preto dôraz na systémové vzdelávanie zamestnancov, odborné školenia a rozvoj mäkkých aj tvrdých zručností. S tým podľa Božika súvisí aj potreba zlepšiť atraktivitu pracovného prostredia vo verejnej správe. Stratégia preto odporúča zavedenie motivačných nástrojov, lepšie ohodnotenie práce vo verejnej správe a podporu flexibilných foriem práce, ktoré by zvyšovali konkurencieschopnosť sektora na trhu práce.



Stratégia poukazuje aj na dôraz pri zlepšovaní kvality verejných služieb a orientáciu na občana. Verejná správa by mala byť podľa ZMOS efektívnejšia, dostupnejšia a viac zohľadňovať potreby obyvateľov. "To si vyžaduje proaktívny prístup k riešeniu problémov, odbúranie zbytočnej byrokracie a efektívnejšiu komunikáciu s verejnosťou," ozrejmil predseda združenia.



Súčasťou stratégie je aj udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť verejnej správy. Moderná verejná správa musí podľa ZMOS reflektovať environmentálne a sociálne aspekty svojej činnosti, pričom cieľom je vytvárať efektívne, ekologicky zodpovedné a inkluzívne služby.



Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené, že realizácia tejto stratégie prinesie pozitívne zmeny v oblasti verejnej správy, prispeje k modernizácii pracovného prostredia a zabezpečí efektívnejšie poskytovanie služieb pre všetkých občanov Slovenska nielen na úrovni štátnej správy, ale aj samosprávy. Božik ozrejmil, že stratégia bude predstavená vláde SR i ministerstvám vnútra a školstva. "Osobitná pozornosť sa zameria na opatrenia na zlepšenie podmienok Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže," dodal.