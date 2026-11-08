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ZMOS: Presvedčenie či ideológia neospravedlňujú útok na nevinných ľudí
Poukázal tiež, že Slovensko a Poľsko spájajú spoločné hranice, história, priateľstvo a intenzívna samosprávna spolupráca.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Žiadne presvedčenie, ideológia ani osobná frustrácia nemôžu ospravedlniť útok na nevinných ľudí a ich právo na život a bezpečnosť. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prijalo správu o sobotnom (7. 11.) útoku v poľskom Krakove s hlbokým zármutkom a vyjadrilo sústrasť rodinám a blízkym obetí. TASR o tom informoval predseda ZMOS-u Jozef Božik.
„Mestá a obce sú miestom každodenného spolužitia ľudí, budovania dôvery, vzájomného rešpektu a solidarity. Aj preto považujeme za dôležité chrániť hodnoty ľudskosti, tolerancie a demokratického spolužitia. Bezpečnosť a dôstojnosť každého človeka musia byť našou spoločnou prioritou,“ uviedol Božik.
Poukázal tiež, že Slovensko a Poľsko spájajú spoločné hranice, história, priateľstvo a intenzívna samosprávna spolupráca.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a 15 ďalších je zranených. Páchateľa policajti postrelili. V dome strelca sa okrem toho našli telá dvoch žien a jedného muža. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo o členov rodiny páchateľa. Prezident Poľska Karol Nawrocki podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil 8. a 9. november za dni štátneho smútku.
„Mestá a obce sú miestom každodenného spolužitia ľudí, budovania dôvery, vzájomného rešpektu a solidarity. Aj preto považujeme za dôležité chrániť hodnoty ľudskosti, tolerancie a demokratického spolužitia. Bezpečnosť a dôstojnosť každého človeka musia byť našou spoločnou prioritou,“ uviedol Božik.
Poukázal tiež, že Slovensko a Poľsko spájajú spoločné hranice, história, priateľstvo a intenzívna samosprávna spolupráca.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a 15 ďalších je zranených. Páchateľa policajti postrelili. V dome strelca sa okrem toho našli telá dvoch žien a jedného muža. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo o členov rodiny páchateľa. Prezident Poľska Karol Nawrocki podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil 8. a 9. november za dni štátneho smútku.