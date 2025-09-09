< sekcia Slovensko
ZMOS: Pripomínanie príbehov obetí patrí do každodenného života komunít
Zástupcovia miest a obcí zároveň odmietajú všetky formy antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie, ktoré narúšajú pokojné spolunažívanie a ohrozujú samotné hodnoty, na ktorých stojí demokracia.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Uchovávanie dôstojnosti obetí a pripomínanie ich príbehov patrí do každodenného života komunít. Len spoločnosť založená na vzájomnom rešpekte, tolerancii a porozumení dokáže budovať pokojné a spravodlivé prostredie pre všetkých. Konštatuje to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri príležitosti utorkového Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
„Naše mestá a obce si uvedomujú význam zachovávania historickej pamäti a odovzdávania odkazu budúcim generáciám. Spomienka na susedov, ktorí sa stali obeťami nenávisti a nezmyselného násilia, je zároveň výzvou, aby sa podobné tragédie už nikdy neopakovali,“ zdôraznil predseda združenia Jozef Božik.
Aktivity k iniciatíve zabudnutých susedov sa v utorok konajú v 80 mestách po celom Slovensku, napríklad vo Zvolene, Ružomberku, Rimavskej Sobote, Púchove, Partizánskom či Senici. Tie spoločné spomienky sú podľa zduženia dôkazom, že mestá a obce vnímajú pamiatku obetí ako záväzok chrániť ľudskú dôstojnosť, zachovávať porozumenie a stáť vždy na strane dobra, spravodlivosti a ľudskosti.
