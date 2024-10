ZMOS: Pripravovaná reforma môže ohroziť kvalitu zdravotných služieb

Partizánske 2. októbra (TASR) - Pripravovaná reforma záchrannej zdravotnej služby (ZZS) môže ohroziť kvalitu a dostupnosť poskytovaných zdravotných služieb. Tvrdí to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Základná odborová organizácia pri ZZS v Bratislave. Ministerstvo zdravotníctva SR kritizujú, že ich napriek prísľubu neprizvalo k tvorbe reformy. Zástupcovia oboch organizácií to uviedli v stredu na brífingu v Partizánskom.



ZMOS a odborári sa opierajú o informácie od Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. "Tento zákon, podľa toho, čo je momentálne publikované, hovorí o tom, že sa oslabujú kompetencie lekárov a posilňujú sa kompetencie vodičov - záchranárov a záchranárov ako takých, ktorí nie sú na Slovensku bohužiaľ kontinuálne vzdelávaní," uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.



Zároveň poukázal na to, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) napriek prísľubu neprizvala odborného zástupcu ZMOS k pripomienkovaniu reformy, informácie nemá ani spoločnosť urgentnej medicíny. ZMOS ju žiada, aby sa situácia zmenila.



"Ak má prísť k tomu, že lekári budú postupne potláčaní v rámci ZZS, vnímame to ako prudké ohrozenie kvality dostupnosti zdravotných služieb," vyhlásil Božik. ZMOS podľa neho očakáva, že v každom okresnom meste, kde zanikla všeobecná nemocnica, bude minimálne jedna posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a zdravotná pomoc cez RLP a rýchlu zdravotnú pomoc (RZP) bude dostupná na celom území Slovenska.



Podpredsedníčka Základnej odborovej organizácie ZZS v Bratislave Zuzana Pukancová i za spoločnosť urgentnej medicíny vyzvala rezort, aby k príprave akýchkoľvek dôležitých materiálov prizval i odbornú spoločnosť. "Nie sme proti akejkoľvek reforme, ale vždy, keď sa uvádza do procesu väčšia reforma, musí byť aj prechodné obdobie a na to musí nadviazať vzdelávací systém," podotkla Pukancová. V ZZS je podľa nej veľmi dôležité, aby sa udržala kvalita aj kontinuálne vzdelávanie a preškoľovanie i záchranárov, nielen lekárov a tú kvalitu musí niekto garantovať.



Odborári podľa Pukancovej neodmietajú nápad v podobe záchranárov - špecialistov, nie sú ani proti navýšeniu kompetencií. Problémom môže podľa nich byť znížený počet RLP, kombinácia RLP a RZP a zavádzanie asistentov prepravy do systému ZZS.



Ministerstvo už skôr potvrdilo, že pracuje na reforme ZZS, zmeny by mali byť účinné od začiatku budúceho roka. Priniesť by podľa neho mali dostupnejšiu a adresnejšiu neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť.



Dolinková reagovala, že zdravie pacientov nebude určite ohrozené. Zákon, ktorý hovorí o reforme ZZS, je podľa nej aktuálne v štádiu vyhodnocovania pripomienok z vnútrorezortného pripomienkového konania a je pripravený, aby išiel do medzirezortného pripomienkového konania. Po vyhodnotení o ňom bude rezort informovať. "Som presvedčená o tom, že materiál je odborne pripravený tak, že reforma bude v záujme zlepšenia dostupnej zdravotnej starostlivosti, vôbec nie ohrozenia zdravia ľudí, a že zároveň naplníme cieľ plánu obnovy, že ju spustíme od polovice roka 2025 do praxe," vyhlásila Dolinková.



Šéfka rezortu zdravotníctva odmietla, že by v reforme bolo neodborné ustanovenie či činnosť, zákon vzišiel z komisie ZZS. K materiálu sa podľa nej budú môcť vyjadriť všetky relevantné subjekty. Ministerka tvrdí, že ZMOS i Únia miest Slovenska boli prizvaní na rokovanie.



Gaston Ivanov z projektového tímu Ministerstva zdravotníctva SR na brífingu neskôr spresnil, že medzirezortné pripomienkové konanie chce rezort spustiť v najbližšej budúcnosti a počas neho budú mať priestor vyjadriť sa ďalší partneri. "Pripomienky následne vyhodnotíme a pôjdeme štandardným legislatívnym procesom. Účinnosť zmien chceme mať od 1. januára 2025, avšak implementácia samotnej reformy bude počas celého roka 2025 s presahom do roku 2026, pretože zmeny, ktoré navrhujeme, sú širšie. Nič nie je definitívne a komunikujeme so všetkými relevantnými partnermi," doplnil Ivanov.



Rezort má už podľa neho k dispozícii prvý návrh siete ZZS, ktorý zanalyzuje, validuje jeho výsledky a následne ho bude komunikovať so všetkými relevantnými partnermi.