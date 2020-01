ZMOS pripravuje rokovanie s politickými stranami

Bratislava 9. januára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa aj pred najbližšími voľbami do Národnej rady SR stretne s politickými stranami, ktoré dlhodobo vykazujú v prieskumoch preferencie nad hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Stretnutia sa uskutočnia 14. a 15. januára v bratislavskom sídle ZMOS-u.



"Máme záujem naďalej pokračovať v udržiavaní korektných vzťahov. Myslím si, že tém na diskusiu je pomerne veľa a samotné rokovania naznačia ďalšie smerovanie Slovenska po februárových parlamentných voľbách,“ uviedol predseda združenia Branislav Tréger.



Diskusie by sa podľa jeho slov mali zamerať na potreby, problémy a trendy, ktoré sa rôznou intenzitou dotýkajú činnosti miestnej územnej samosprávy, rovnako aj na východiská a riešenia aktuálnych výziev.



O výsledkoch a priebehu rokovaní bude ZMOS informovať.