PRIESKUM: Prístup k lekárovi či zubárovi v obci nemá tretina samospráv

Liptovský Hrádok 8. októbra (TASR) – Prístup k primárnej lekárskej starostlivosti (všeobecný lekár pre deti, dospelých, gynekológ a zubný lekár) nemá priamo v obci celkom 31,8 % samospráv. Obyvatelia ju musia vyhľadávať v okolitých obciach alebo mestách. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý od 8. júla do 3. septembra na reprezentatívnej vzorke 535 samospráv urobilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"Ambulanciu všeobecného lekára má priamo v obci 24,3 % samospráv, zubno-lekársku ambulanciu 18,7 % opýtaných, ambulanciu všeobecného lekára pre deti 14 % samospráv a napríklad lekáreň 13,3 %," priblížil ústredný šéf kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.



Ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých sídlia v 78,5 % v priestoroch samosprávy. V priestoroch vo vlastníctve daného lekára pôsobí 10,8 % ambulancií. V priestoroch prenajatých od iného subjektu pôsobí 15,4 % týchto ambulancií. K otázke sa nevedelo vyjadriť 3,1 % opýtaných. "Okrem iného sme zistili, že jedna tretina obvodných lekárov v našich ambulanciách je už v dôchodkovom veku. Máme obrovský problém s tým, že ako náhle odíde obvodný lekár do dôchodku, v regiónoch za neho nemáme náhradu," doplnila na piatkovej tlačovej konferencii v Liptovskom Hrádku predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová s tým, že problematika sa týka aj detských lekárov.



Podľa združenia prieskum zdôrazňuje, že tieto zdravotnícke služby majú výrazný vplyv na kvalitu života občanov a ich dostupnosť by mala kopírovať demografický vývoj i regionálne špecifiká, no hlavne reálne potreby ľudí. ZMOS tvrdí, že dnes nie je témou, v koho kompetencii a prevádzke sú zdravotnícke zariadenia, ale ako vyliečiť zdravotníctvo, ktoré má mnohé systémové, personálne aj technické nedostatky. "Máme záujem na riešení zdravotnej starostlivosti v rámci štátu a budeme sa tejto téme venovať," načrtol šéf združenia Branislav Tréger.