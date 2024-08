ZMOS: Problém s nedostatkom učiteľov sa zhoršuje, chýba ich asi 3000

Bratislava 12. augusta (TASR) - Na Slovensku aktuálne chýba približne 2000 až 3000 učiteľov. Problém s nedostatkom učiteľov v regionálnom školstve sa v posledných rokoch neustále zhoršuje, a to najmä v niektorých regiónoch. Pre TASR to skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Poukázal aj na nedostatok ďalších pracovníkov v školstve.



"Samosprávy pravidelne hlásia, že najmä školských psychológov a špeciálnych pedagógov je v školách málo, čo ovplyvňuje kvalitu starostlivosti o žiakov s osobitnými potrebami. Počet pedagogických asistentov síce dosahuje 6900, no vzhľadom na narastajúci počet detí so špeciálnymi potrebami je stále potrebné zvýšiť ich počet," upozornil.



Školám tiež podľa Božika chýbajú nepedagogickí zamestnanci, ako sú pracovníci školských jedální, vrátnici, upratovači a iní. Poznamenal, že táto situácia je kritická najmä vo väčších školách a v regiónoch, kde sú nízke platy prekážkou pri nábore nových zamestnancov. Nedostatok týchto zamestnancov podľa neho ohrozuje každodenný chod škôl a komfort žiakov.



Nedostatok učiteľov vníma predseda ZMOS v Bratislavskom kraji, najmä v hlavnom meste, kde je podľa neho konkurencia s inými odvetviami práce najvyššia. Tiež v Košickom kraji s tým, že tento región trpí nedostatkom učiteľov pre demografické zmeny a migráciu pracovnej sily do iných krajín. Poukázal aj na výrazný nedostatok najmä v menších obciach a na vidieku v Banskobystrickom kraji.



Ako možné riešenia odporučil zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie platov a poskytovanie motivácií pre mladých ľudí, aby sa rozhodli pre kariéru v školstve, ako aj podporu rekvalifikácií pre nepedagogických zamestnancov. Dôležité pre motiváciu budúcich pedagógov je podľa neho tiež zvýšiť status pedagogického zamestnanca a nastaviť podmienky jeho práce a pôsobenia v školách tak, aby mladí absolventi pedagogických fakúlt neboli odrádzaní od práce v školstve tým, že budú nerešpektovaní, často konfrontovaní nielen zo strany rodičov, ale aj zo strany problémových žiakov.



Doplnil, že na školách, kde napríklad prevládajú žiaci z marginalizovaných komunít, je preto veľmi náročné získať pedagogických pracovníkov, ktorí by dlhodobo v takomto prostredí a podmienkach dokázali pracovať. "Ani pripravované motivačné príspevky zo strany rezortu školstva nebudú pre učiteľov dostatočným motívom v týchto lokalitách zostávať a pracovať," dodal Božik.