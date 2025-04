ZMOS: Problémom obcí s osadami sú túlavé psy a školská dochádzka

Spišské Tomášovce 3. apríla (TASR) - Túlavé psy v osadách, vyrovnanie pozemkov pod obydliami či záškoláctvo a neplatenie miestnych daní a poplatkov sú hlavné problémy, s ktorými sa trápia samosprávy nielen na východe Slovenska. Na tlačovom brífingu po štvrtkovom zasadnutí troch regionálnych zoskupení Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na to upozornila predsedníčka sekcie marginalizovaných rómskych komunít a starostka Spišských Tomášoviec Zuzana Nebusová.



V súvislosti s problematikou túlavých zvierat a ich premnoženia je podľa nej jednou z možností povinná kastrácia psov a mačiek v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK). S týmto cieľom sa nedávno konalo rokovanie so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré by kastráciu mohlo financovať. Len v centrálnej časti Spiša je celkovo odhadom asi 350 túlavých zvierat, ktoré sú často agresívne alebo prenášajú choroby. Nebusová odhadla, že na plošnú kastráciu by obce a mestá na Slovensku potrebovali približne milión eur. Sú však aj také psy, ktoré nie je možné odchytiť a tie by bolo podľa nej potrebné utratiť.



„Potrebujeme, aby osady boli čo najskôr vyrovnané, jednak aby mohli samosprávy uzatvoriť kúpne zmluvy s vlastníkmi obydlí, a tiež aby sa mohla budovať infraštruktúra. Máme 1040 osád a v 45 percentách z nich nie je ani voda, ani kanalizácia a to si myslím, že je veľa,“ objasnila ďalšiu problematiku Nebusová, ktorá sa v Spišských Tomášovciach snaží o vyrovnanie pozemkov v obci už viac ako 20 rokov. Prevažná väčšina z nich už má svojich vlastníkov, pričom sa podarilo vyrovnať už 2064 podielov. Vďaka tomu sa dokáže obec ďalej rozvíjať.



Dominik Pompa z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity upozornil, že pri vyrovnaní pozemkov môžu samosprávy využiť dve formy pomoci. „Realizujeme národný projekt, pri ktorom poskytujeme napríklad geodetické práce, spracovanie geodetického plánu, skupinové a individuálne stretnutia s obyvateľmi, robíme aj právny servis pri prevode obecného majetku na majiteľa obydlia,“ vysvetlil. Celková alokácia projektu je 20 miliónov eur. Druhá línia sú jednoduché pozemkové úpravy, o ktoré môžu samosprávy požiadať príslušné okresné úrady. Zároveň si môžu podať žiadosť o dotáciu, vďaka ktorej dokážu financovať celé konanie.



ZMOS podľa jeho predsedu Jozefa Božika ocenilo kroky rezortu školstva, ktoré majú eliminovať možnosti ospravedlnenia hodín zo strany rodičov, ktoré často zneužívali najmä obyvatelia MRK. Združenie tiež víta možnosť zriadiť takzvané „žandárske hliadky“ v spolupráci s políciou a Ozbrojenými silami SR. „Pre nás je dôležité, aby sa občania cítili bezpečne a dokázali sme eliminovať kriminálnu a inú nezákonnú činnosť najmä v častiach miest a obcí zasiahnutých chudobou. Vnímame, že je podstav policajných hliadok,“ dodal predseda.