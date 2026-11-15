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ZMOS: Purpurové svetlo spája v podpore predčasne narodených detí
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa k iniciatíve a podpore rodín s predčasne narodenými deťmi aktívne pripája od roku 2023.
Autor TASR
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Bratislava 15. novembra (TASR) - Budovy a dominanty vo viac ako 20 mestách a lokalitách sa v nedeľu rozžiaria purpurovou farbou ako znak solidarity so Svetovým dňom predčasne narodených detí. Informovalo o tom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa k iniciatíve a podpore rodín s predčasne narodenými deťmi aktívne pripája od roku 2023.
„Purpurovou sa rozžiaria napríklad Bazilika sv. Egídia a mestská radnica v Bardejove, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši či mestské úrady v Michalovciach a Ružomberku. V Prešove sa pripoja radnica, vodárenská veža a zimný štadión. V Partizánskom budú nasvietené dve národné kultúrne pamiatky - Kostol Božského Srdca Ježišovho a kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch,“ konkretizoval predseda ZMOS-u Jozef Božik.
Vysvetlil, že purpurové nasvietenie pripomína, že rodiny predčasne narodených detí potrebujú podporu počas celého roka a okrem špecializovanej zdravotnej starostlivosti sú pre ne dôležité aj dostupné informácie, porozumenie a opora v ich okolí. „Mestá a obce môžu prostredníctvom miestnych iniciatív prepájať ľudí, šíriť osvetu a vytvárať priestor na pomoc,“ zdôraznil predseda strešnej samosprávnej organizácie.
Pripomenul aj to, že koordinátor kampane, občianske združenie Malíček, ocenilo ZMOS za aktivity v tejto oblasti. „Tento rok ZMOS aktívne podporilo aj dobročinnú kampaň Kávička na malíčka, dokonca prostredníctvom vlastnej ZMOSáckej kávičky na malíčka sme vyzbierali 1100 eur,“ informoval Božik.
V mene združenia poďakoval všetkým zapojeným do iniciatívy. „Každé predčasne narodené dieťa si zaslúži šancu na zdravý a plnohodnotný život a každá rodina potrebuje vedieť, že v náročnej situácii nie je sama,“ upozornil šéf ZMOS-u.
„Purpurovou sa rozžiaria napríklad Bazilika sv. Egídia a mestská radnica v Bardejove, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši či mestské úrady v Michalovciach a Ružomberku. V Prešove sa pripoja radnica, vodárenská veža a zimný štadión. V Partizánskom budú nasvietené dve národné kultúrne pamiatky - Kostol Božského Srdca Ježišovho a kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch,“ konkretizoval predseda ZMOS-u Jozef Božik.
Vysvetlil, že purpurové nasvietenie pripomína, že rodiny predčasne narodených detí potrebujú podporu počas celého roka a okrem špecializovanej zdravotnej starostlivosti sú pre ne dôležité aj dostupné informácie, porozumenie a opora v ich okolí. „Mestá a obce môžu prostredníctvom miestnych iniciatív prepájať ľudí, šíriť osvetu a vytvárať priestor na pomoc,“ zdôraznil predseda strešnej samosprávnej organizácie.
Pripomenul aj to, že koordinátor kampane, občianske združenie Malíček, ocenilo ZMOS za aktivity v tejto oblasti. „Tento rok ZMOS aktívne podporilo aj dobročinnú kampaň Kávička na malíčka, dokonca prostredníctvom vlastnej ZMOSáckej kávičky na malíčka sme vyzbierali 1100 eur,“ informoval Božik.
V mene združenia poďakoval všetkým zapojeným do iniciatívy. „Každé predčasne narodené dieťa si zaslúži šancu na zdravý a plnohodnotný život a každá rodina potrebuje vedieť, že v náročnej situácii nie je sama,“ upozornil šéf ZMOS-u.