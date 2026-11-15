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ZMOS: Purpurové svetlo spája v podpore predčasne narodených detí

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Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik počas tlačovej konferencie po rokovaní Rady ZMOS na tému príprava rozpočtov miest a obcí na rok 2027 a mechanicko-biologická úprava odpadu od budúceho roka, vo Zvolene v utorok 29. septembra 2026. Foto: TASR - Ján Krošlák

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa k iniciatíve a podpore rodín s predčasne narodenými deťmi aktívne pripája od roku 2023.

Autor TASR
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Bratislava 15. novembra (TASR) - Budovy a dominanty vo viac ako 20 mestách a lokalitách sa v nedeľu rozžiaria purpurovou farbou ako znak solidarity so Svetovým dňom predčasne narodených detí. Informovalo o tom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa k iniciatíve a podpore rodín s predčasne narodenými deťmi aktívne pripája od roku 2023.

Purpurovou sa rozžiaria napríklad Bazilika sv. Egídia a mestská radnica v Bardejove, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši či mestské úrady v Michalovciach a Ružomberku. V Prešove sa pripoja radnica, vodárenská veža a zimný štadión. V Partizánskom budú nasvietené dve národné kultúrne pamiatky - Kostol Božského Srdca Ježišovho a kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch,“ konkretizoval predseda ZMOS-u Jozef Božik.

Vysvetlil, že purpurové nasvietenie pripomína, že rodiny predčasne narodených detí potrebujú podporu počas celého roka a okrem špecializovanej zdravotnej starostlivosti sú pre ne dôležité aj dostupné informácie, porozumenie a opora v ich okolí. „Mestá a obce môžu prostredníctvom miestnych iniciatív prepájať ľudí, šíriť osvetu a vytvárať priestor na pomoc,“ zdôraznil predseda strešnej samosprávnej organizácie.

Pripomenul aj to, že koordinátor kampane, občianske združenie Malíček, ocenilo ZMOS za aktivity v tejto oblasti. „Tento rok ZMOS aktívne podporilo aj dobročinnú kampaň Kávička na malíčka, dokonca prostredníctvom vlastnej ZMOSáckej kávičky na malíčka sme vyzbierali 1100 eur,“ informoval Božik.

V mene združenia poďakoval všetkým zapojeným do iniciatívy. „Každé predčasne narodené dieťa si zaslúži šancu na zdravý a plnohodnotný život a každá rodina potrebuje vedieť, že v náročnej situácii nie je sama,“ upozornil šéf ZMOS-u.
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