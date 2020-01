ZMOS rokuje v oblasti doručenia podania na ÚS v súvislosti so škôlkami

Bratislava 10. januára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstúpilo do konkrétnych rokovaní v oblasti doručenia podania na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s povinným zavedením predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti. Pre TASR to potvrdil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák s tým, že ZMOS je naďalej presvedčený o tom, že samospráve sú ukladané ďalšie povinnosti bez finančného krytia nákladov spojených s ich výkonom, čo je v rozpore s Ústavou SR a Európskou chartou miestnej samosprávy.



Kaliňák potvrdil, že ZMOS naďalej nesúhlasí s tým, aby samospráve bola uložená povinnosť zabezpečovať plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v rámci svojich originálnych kompetencií. Štát prostredníctvom zákona ukladá všeobecnú povinnosť pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšia päť rokov, aby ich prihlásili na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. O zapísaní a plnení tejto povinnosti rozhoduje v prvom stupni riaditeľka materskej školy a v druhom stupni obec podľa bydliska zákonného zástupcu, a to v mene štátu prostredníctvom správneho konania. "Táto povinnosť zákonného zástupcu je vynútiteľná, a dokonca jej plnenie sa musí osvedčovať pri prijímaní na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Ide teda o jasné znaky preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ktoré by malo byť financované rovnakým spôsobom, ako je financovanie základných škôl – normatívne financovanie na každé päťročné dieťa v materskej škole," povedal Kaliňák.



ZMOS nesúhlasí ani s tým, aby všetky mestá a obce boli odvolacím orgánom voči rozhodnutiam, ktoré uskutočnili riaditelia materských škôl v prvom stupni. "Ide o jasný výkon prenesených kompetencií, obdobne ako je to pri základných a stredných školách. V záujme ochrany práv detí a ich zákonných zástupcov by túto kompetenciu mali vykonávať len mestá a obce, ktoré sú školskými úradmi," tvrdí Kaliňák.



Nesúhlas vyjadril ZMOS aj s tým, aby samospráve bola daná povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania bez zabezpečenia dostatočného počtu kapacít. Kaliňák tvrdí, že rezort školstva uvádza nízky predpoklad chýbajúcich miest v materských školách. Podľa ZMOS-u v súčasnosti evidujú okolo 12.000 nevybavených žiadostí na umiestnenie detí do materských škôl, pribudnúť by malo ďalších zhruba 8000 päťročných detí. "Celková potreba kapacít po zavedení účinnosti zákona bude zhruba 20.000 miest v materských školách, ktoré mestá a obce nebudú schopné zabezpečiť do 1. januára 2021," uviedol hovorca s tým, že hrozí, že materské školy nebudú môcť zabezpečiť výchovu a vzdelávanie pre deti mladšie ako päť rokov. ZMOS naďalej zastáva názor, že návrh zákona je v rozpore s Ústavou SR, preto chce využiť všetky možnosti, aby o jeho platnosti rozhodol ÚS SR.



Rezort školstva od zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti očakáva zlepšenie výsledkov v národných testovaniach. Najväčším prínosom pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bude podľa rezortu školstva povinná účasť na predprimárnom vzdelávaní pri rozvíjaní ich komunikačných kompetencií. Povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti by malo platiť od 1. januára 2021.