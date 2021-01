Združenie miest a obcí rozširuje servis testovania pre samosprávy

Bratislava 18. januára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska rozširuje služby samosprávam pri príprave a organizácii plošného testovania.



Po poskytnutí bezplatného rezervačného systému zriadi špeciálnu mailovú adresu, prostredníctvom ktorej chce urýchliť výmenu informácií o tom, ako možno individuálne riešiť prípadné riziká celej akcie, napríklad likvidáciu nebezpečných odpadov, nedostatok zdravotníckeho personálu, prípadne operatívnosť v rozhodovaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva.



„Adresa bude slúžiť na rýchlu výmenu informácií medzi regiónmi, vo vzťahu k centrálnej vláde a krízovému riadeniu," spresnil predseda ZMOS-u Branislav Tréger.



Mailová adresa je určená predsedom 61 regionálnych združení ZMOS-u, ktoré zastrešujú 95 percent samospráv na Slovensku.



„Prostredníctvom tohto kontaktu budú môcť operatívne informovať Kanceláriu ZMOS o aplikačnej praxi, prípadných problémoch a riešeniach vo svojich regiónoch," vysvetlil Tréger. „Poznatky bude ZMOS využívať na úrovni krízového štábu, v komunikácii s príslušnými ministerstvami a tiež ako mimoriadne cenné informácie na nevyhnutné zmeny vo fungovaní krízového riadenia na každej z úrovni riadenia štátu," dodal.



Vláda rozhodla v nedeľu o tom, že zákaz vychádzania doplní celoslovenské testovanie, počas ktorého sa od pondelka do 26. januára obyvatelia SR môžu otestovať. Testovanie nebude povinné, no od 27. januára bude negatívny test podmienkou na cestu do práce či pobyt v prírode (okrem detí do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov).



Po celoslovenskom skríningu má minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) informovať v súvislosti s výsledkami o rozdelení SR na epidemiologicky horšie a lepšie okresy. V tých, kde bude situácia menej priaznivá, sa bude skríning opakovať.



Organizáciu testovania majú na starosti samosprávy, predstavitelia vlády im prisľúbili, že štát vyjde mestám a obciam maximálne v ústrety pri materiálno-technických, ale aj personálnych požiadavkách na testovanie.