ZMOS: Samospráva zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane detí

Bratislava 4. júna (TASR) - Samospráva zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane detí v každodennom živote od zabezpečenia škôl a predškolských zariadení až po sociálne a komunitné služby. V súvislosti so stredajším Medzinárodným dňom nevinných detských obetí agresie to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Vyjadril solidaritu s deťmi, ktoré trpia v dôsledku vojnového násilia. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie združenia Zuzana Špačeková.



„V mene slovenských miest a obcí vyzývame na dôsledné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a ochranu detí vo všetkých konfliktoch, podporujeme iniciatívy zamerané na poskytovanie pomoci deťom a rodinám postihnutým vojnou a vyjadrujeme solidaritu všetkým obciam, mestám a komunitám, ktoré dnes čelia tragédii vojnového násilia,“ zdôraznil Božik.



Apeloval, že deti nesmú byť obeťami konfliktov, ktoré si samy nezvolili. „Ich miesto je v školách, pri hrách, v bezpečných komunitách, nie v úkrytoch či pod troskami. Samosprávy Slovenska budú vždy stáť na strane hodnôt mieru, ochrany ľudskej dôstojnosti a budúcnosti, ktorá patrí deťom,“ doplnil.



Ako podotkol, ZMOS so znepokojením sleduje vývoj situácie vo viacerých konfliktných oblastiach sveta, kde sú deti naďalej priamymi i nepriamymi obeťami ozbrojeného násilia. Poukázal aj na údaje o zranených a zabitých deťoch vo vojne.