ZMOS: Samosprávam by sa mali zvýšiť náklady za komunálny odpad

Bratislava 30. júla (TASR) - Obciam a mestám by sa mali minimálne dvojnásobne zvýšiť náklady za komunálny odpad. Dôvodom je, že odpad sa od budúceho roka nebude môcť uložiť na skládky bez mechanicko-biologickej úpravy (MBÚ). Samosprávy, ktoré v tomto roku skládkujú s výdavkami 65 až 75 eur za tonu odpadu, môžu po zavedení úpravy narásť v ďalších rokoch náklady na 100 až 120 eur za tonu. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.



Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred skládkovaním negatívne ovplyvní a zaťaží samosprávy z pohľadu financií. Obce budú podľa Kaliňáka nútené fakturované ceny od prepravných spoločností premietnuť do cien za komunálne odpady v rámci všeobecne záväzných nariadení.



"Zvýšenie cien za komunálne odpady vzhľadnom na životnú úroveň obyvateľov môže spôsobiť vznik nelegálnych skládok v katastrálnych územiach miest a obcí," upozornil. Zároveň doplnil, že pri štvorčlennej rodine predstavuje zvýšenie o 16 eur ročne. V tom však podľa neho ešte nie sú zohľadnené prevádzkové náklady na úpravu odpadu.



ZMOS zároveň tvrdí, že nebude možné zabezpečiť infraštruktúru na prevádzkovanie liniek na mechanicko-biologickú úpravu. "Dôvodom sú vysoké vstupné investičné náklady a spustenie prevádzkovania MBÚ linky podlieha dlhšiemu povoľovaciemu procesu, či už ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredia alebo stavebné povolenie," podotkol Kaliňák. Pokračuje, že za dva roky sa proces výberu správnej technológie, nájdenia financií, zvládnutia legislatívneho procesu, výstavby a kolaudácie v čase pandémie, energetickej a surovinovej krízy stihnúť nedá.



Väčšina spoločností, ktoré zabezpečujú spracovanie zmesového komunálneho odpadu, má projekty na úpravu odpadov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. "No podľa ich vyjadrení zatiaľ ani jedna spoločnosť nemá vydané právoplatné stavebné povolenie a predpokladajú, že ho získajú najskôr koncom roka 2023, ak nie až v roku 2024," poznamenal Kaliňák. ZMOS preto reálny termín pripravenosti Slovenska na mechanicko-biologickú úpravu odhaduje na rok 2025.



Na vybudovanie liniek je tiež potrebné minimálne množstvo odpadu na vstupe, a to preto, aby bola naplnená ekonomická podstata prevádzkovania. "Čo v niektorých regiónov nie je možné, a preto by sa tento odpad prevážal na veľké vzdialenosti, čo nemá ekonomický ani ekologický zmysel," poznamenal Kaliňák.



K zavedeniu mechanicko-biologickej úprave odpadov zvolalo ministerstvo životného prostredia v júli pracovné stretnutie. Rezort podľa Kaliňáka avizoval predstavenie akéhosi dočasného alternatívneho riešenia. Podrobnosti chce ministerstvo predstaviť na ďalšom pracovnom stretnutí.



Od nového roka bude na Slovensku zakázané skládkovanie odpadu, pokiaľ neprešiel úpravou. Cieľom je zníženie množstva odpadu a nebezpečenstva pre zdravie ľudí a životné prostredie.