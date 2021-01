ZMOS: Samosprávam chýbajú certifikáty, tlačia si ich svojpomocne

Bratislava 22. januára (TASR) – Hodiny pred víkendovým skríningovým testovaním ľudí na ochorenie COVID-19 chýbajú niektorým mestám a obciam certifikáty. Samosprávy si ich musia tlačiť svojpomocne s v piatok pred poludním dostávali informácie o ich unifikovanej podobe. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák s tým, že niekde evidujú aj problém so zriaďovaním mobilných odberových miest (MOM).



Mestá a obce podľa Kaliňáka ešte pred Vianocami, po nich a rovnako aj po vstupe do nového roka apelovali na vládu s tým, že samosprávy budú pri testovaní súčinné, avšak štát musí ukázať, že je pripravený. "Máme príklady samospráv v ktorých si starostovia a primátori oceňujú spoluprácu s okresnými úradmi, máme však aj také, ktoré vyjadrujú sklamanie z toho, že mnohé odpovede hľadajú v iných samosprávach a nie na príslušnom okresnom úrade," uviedol. ZMOS poskytol samosprávam pre skríningové testovanie bezplatný rezervačný systém a sleduje mimoriadny záujem samospráv aj komunálnych podnikov o jeho využitie. "Zároveň sme samosprávam poskytli informácie, usmernenia, tlmočíme ich poznatky a skúsenosti príslušným rezortom a okrem toho evidujeme aj určitý problém so zriaďovaním MOM," skonštatoval Kaliňák. Víkendové testovanie bude podľa neho náročné. Myslí si však, že samosprávy využijú všetky skúsenosti, ktoré majú od minuloročných testovaní.



Únia miest Slovenska (ÚMS) pre TASR uviedla, že na rozdiel od minuloročného prvého kola plošného testovania majú mestá tentoraz k dispozícii manuál, pri príprave ktorého sa podieľala aj ÚMS. Dokument im má organizáciu a manažment celého procesu uľahčiť. "ÚMS na dennej báze komunikuje so všetkými zástupcami členských miest, ale aj s ostatnými mestami a snaží sa byť maximálnou oporou. Situácia je náročná, no mestá urobili a robia všetko, čo je v ich silách," uviedla hovorkyňa únie Daniela Piršelová.



Mestá veria, že všetky odberné miesta budú mať dostatok testov. Keďže je zabezpečenie testov povinnosťou štátu, samosprávy to nemajú ako ovplyvniť. ÚMS odhaduje, že možnosť dať sa otestovať využijú tisícky občanov Slovenska. "Vzhľadom na rozloženie obdobia testovania v dlhšom časovom úseku a väčšie možnosti testovať na MOM nepredpokladáme, že počet otestovaných prekročí počty z minuloročného jesenného testovania," poznamenala Piršelová. Mestá na Slovensku sa podľa nej budú snažiť spraviť maximum preto, aby bol celý proces tohto "masového projektu" čo najbezpečnejší a najefektívnejší.