ZMOS: Samosprávy cez núdzový stav preferovali emailovú komunikáciu

Bratislava 14. júna (TASR) – Samosprávy počas núdzového stavu v dôsledku pandémie nového koronavírusu preferovali najmä emailovú a telefonickú komunikáciu. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), o ktorom TASR informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Z prieskumu vyplýva, že počas núdzového stavu osobný spôsob komunikácie občanov s pracovníkmi mestských a obecných úradov nepreferovalo 77,9 percenta samospráv. Až 98,3 percenta z nich preferovalo komunikáciu prostredníctvom emailov a 97,7 percenta by pred osobnou a emailovou komunikáciou uprednostnilo telefonickú. Do škály odpovedí bola zaradená aj komunikácia prostredníctvom telekonferenčných nástrojov ako Skype, MS Teams a iné. Tento spôsob komunikácie v danom čase preferovalo 8,9 percenta opýtaných. Respondenti mohli pri odpovedi uviesť viacero alternatívnych možností vo vzťahu k tomu, ktorý spôsob komunikácie samosprávy v danom období uprednostňovali.



Vzhľadom na vtedajšiu epidemiologickú situáciu samosprávy pre zníženie počtu kontaktov zamestnancov úradov s občanmi samospráv pre svojich zamestnancov uprednostňovali prácu z domu. Celkovo homeoffice preferovalo 50,2 percenta opýtaných. Možnosť práce z domu skôr nepreferovalo 24,5 percenta samospráv, vôbec to nepreferovalo 17,8 percenta a nevedelo sa vyjadriť 7,8 percenta respondentov.



Prieskum realizovalo ZMOS v čase od 16. apríla do 29. mája na vzorke 499 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.