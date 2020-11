ZMOS: Samosprávy sú stále meniacimi sa pokynmi opäť vystavené stresu

Bratislava 6. novembra (TASR) – Samosprávy, ktorých sa bude týkať 2. kolo plošného testovania na nový koronavírus využijú skúsenosti z predchádzajúceho víkendu, v dôsledku neustále meniacich sa a neskoro zasielaných inštrukcií zo strany armády sú však zasa vystavené časovému stresu. V súvislosti s nadchádzajúcim pretestovaním (7. - 8. 11.) to uviedol hovorca Združenia miesta obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.



Poukázal na príklad z Krupiny, ktorá chce absolvovať 2. kolo, hoci by podľa výsledkov z prvého kola nemusela, vedenie mesta však vníma migráciu ľudí z mesta za prácou do okresov Zvolen či Banská bystrica, na ktoré sa 2. kolo vzťahuje a v ktorých nebude od pondelka (9. 11.) povolený pohyb bez aktuálneho negatívneho testu. "Od štátu však Krupina vo štvrtok (5. 11.) oficiálne nedostala odpoveď na otázku, či sa v meste môže uskutočniť druhé kolo, túto informáciu musel poskytnúť až večer ZMOS. V priebehu dňa dostal primátor Krupiny Radoslav Vazan od armády osem zmien v usmerneniach," povedal Kaliňák, pričom s podobnými príkladmi zápasia podľa jeho slov aj ďalšie samosprávy.



Týkajú sa napríklad komunikácie o čase a priebehu testovania. Už v prvom kole museli samosprávy na poslednú chvíľu meniť informačné letáky po zmene z trojdňového na dvojdňové testovanie.



"Smižany napríklad aj teraz pri druhom kole vytlačili letáky pre obyvateľov, až vo štvrtok však bol oznámený posun času testovania," upozornil. Poukázal tiež na to, že obce v okrese Dunajská Streda zvažujú vytvoriť dve línie pre testovanie, aby "cezpoľní", ktorí budú potrebovať aktuálny negatívny test, nezaťažili kapacity odberných miest natoľko, že sa na domácich nedostane.



"Ideme do ďalšieho mimoriadne náročného víkendu, v ktorom platí, že komunál urobí všetko, čo je v jeho silách, pretože je najbližšie k ľuďom a práve ich vníma ako konečných užívateľov výhod samosprávy," dodal hovorca ZMOS—u.



V 45 okresoch SR sa cez víkend (7. a 8. 11.) uskutoční druhé kolo plošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19. Odberové miesta budú otvorené od 8.00 do 20.00 h.



Testovanie sa uskutoční v takzvaných červených okresoch, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta. Na výnimky zo zákazu vychádzania budú musieť mať obyvatelia týchto okresov negatívny certifikát z druhého kola. Disponovať ním musia aj obyvatelia z okresov, v ktorých sa testovanie neuskutoční, v prípade, že sa chystajú cestovať od pondelka 9. novembra do takzvaných červených okresov.