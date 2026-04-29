ZMOS: Samosprávy v prípade 8. mája postupujú individuálne
Zrušenie sviatkov 8. mája a 15. septembra ako dní pracovného pokoja odôvodnil štát ako jedno z opatrení konsolidácie verejných financií.
Partizánske 29. apríla (TASR) - Členské samosprávy Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) postupujú v súvislosti s 8. májom, ktorý je štátnym sviatkom, ale už nie dňom pracovného pokoja, individuálne. Viaceré obmedzia svoju činnosť, v niektorých školách sa nebude ani vyučovať. Pre TASR to uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.
„Mám informácie o tom, že viaceré úrady, aj na východnom Slovensku, obmedzujú svoju činnosť, to znamená, že zostanú zatvorené. Takisto je to veľmi individuálne, ale sú i školy, kde či už zriaďovateľ, alebo samotné školy ako samostatné právne subjekty sa rozhodli dať na 8. mája riaditeľské voľno. Rovnako je to v prípade materských škôl,“ priblížil Božik, podľa ktorého obmedzia svoju činnosť i viacerí zamestnávatelia.
„Mrzí ma, že vlani 3. novembra nám bol daný zo strany predstaviteľov vlády SR verejný prísľub, že urobia všetko pre to, aby dva sviatky, ktoré boli zrušené (8. máj a 15. september, pozn. TASR), boli príspevkom štátu ku konsolidácii,“ pripomenul Božik.
Rozhodnutím o nezrušení príplatkov podľa neho predstavitelia vlády urobili všetko pre to, aby to nebol príspevok ku konsolidácii. „Zbytočne tak veci skomplikovali, a tým skomplikovali i život samosprávam na Slovensku, pretože aj pre nás sú to výdavky navyše, ale vieme ich takýmto spôsobom (udelením voľna, pozn. TASR) eliminovať,“ dodal Božik.
Počas štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom 8. mája zostanú napríklad zatvorené mestské úrady v Partizánskom a Prievidzi. Nebude sa tam vyučovať na základných školách, zatvorené zostanú i materské školy. Mesto Košice zase udelí väčšine svojich zamestnancov pracovné voľno s náhradou mzdy, v prevádzke bude len niekoľko škôl. Pre zamestnancov mesta Považská Bystrica bude, naopak, 8. máj bežným pracovným dňom.
Zrušenie sviatkov 8. mája a 15. septembra ako dní pracovného pokoja odôvodnil štát ako jedno z opatrení konsolidácie verejných financií. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok.
„Mám informácie o tom, že viaceré úrady, aj na východnom Slovensku, obmedzujú svoju činnosť, to znamená, že zostanú zatvorené. Takisto je to veľmi individuálne, ale sú i školy, kde či už zriaďovateľ, alebo samotné školy ako samostatné právne subjekty sa rozhodli dať na 8. mája riaditeľské voľno. Rovnako je to v prípade materských škôl,“ priblížil Božik, podľa ktorého obmedzia svoju činnosť i viacerí zamestnávatelia.
„Mrzí ma, že vlani 3. novembra nám bol daný zo strany predstaviteľov vlády SR verejný prísľub, že urobia všetko pre to, aby dva sviatky, ktoré boli zrušené (8. máj a 15. september, pozn. TASR), boli príspevkom štátu ku konsolidácii,“ pripomenul Božik.
Rozhodnutím o nezrušení príplatkov podľa neho predstavitelia vlády urobili všetko pre to, aby to nebol príspevok ku konsolidácii. „Zbytočne tak veci skomplikovali, a tým skomplikovali i život samosprávam na Slovensku, pretože aj pre nás sú to výdavky navyše, ale vieme ich takýmto spôsobom (udelením voľna, pozn. TASR) eliminovať,“ dodal Božik.
Počas štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom 8. mája zostanú napríklad zatvorené mestské úrady v Partizánskom a Prievidzi. Nebude sa tam vyučovať na základných školách, zatvorené zostanú i materské školy. Mesto Košice zase udelí väčšine svojich zamestnancov pracovné voľno s náhradou mzdy, v prevádzke bude len niekoľko škôl. Pre zamestnancov mesta Považská Bystrica bude, naopak, 8. máj bežným pracovným dňom.
Zrušenie sviatkov 8. mája a 15. septembra ako dní pracovného pokoja odôvodnil štát ako jedno z opatrení konsolidácie verejných financií. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok.