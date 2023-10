ZMOS si pripomenulo 105. výročie 1. Československej republiky aj v ČR

Bratislava 28. októbra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) si pripomenulo 105. výročie prvej Československej republiky spomienkovými stretnutiami v Černovej, na Košariskách a v českom Hodoníne. TASR o tom informoval predseda ZMOS Jozef Božik.



Doplnil, že historický kontext dejinných udalostí si najskôr pripomenuli na pietnom mieste, pripomínajúcom masaker v Černovej z 27. októbra 1907. "V spolupráci s priateľmi z Českej republiky smerovali naše kroky na Košariská, do rodného domu Milana Rastislava Štefánika. Následne sme pokračovali vzdaním úcty do mesta Hodonín, ktoré je úzko späté so životom Tomáša Garriguea Masaryka," uviedol Božik.



Vznik samostatného Československa vníma podľa neho ZMOS ako záchranu slovenského národa pred jazykovou a kultúrnou devastáciou, spôsobenou maďarským útlakom v uhorskej časti monarchie. "Jazyková, kultúrna a historická blízkosť oboch národov je predurčená aj na ďalší rozvoj spolupráce a úzkych vzťahov, čoho dôkazom boli aj aktivity, iniciované ZMOS v spolupráci so Svazom měst a obcí Českej republiky," dodal Božik.