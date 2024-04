ZMOS, SK8 a komisár pre deti idú riešiť problém šikany nadrezortne

Bratislava 23. apríla (TASR) - Problematiku šikany naprieč celým Slovenskom, ale taktiež jej prevencie a predchádzania, treba riešiť nadrezortne. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) preto spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a Združením Samosprávne kraje Slovenska (SK8) iniciovali prvé nadrezortné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých kompetentných rezortov a oblastí. Rokovania by mali byť pravidelne každý štvrťrok. Informovali o tom na utorňajšom brífingu.



"Všetci si uvedomujeme, že je to kľúčová téma, ktorá sa týka budúcnosti celého Slovenska. Spájame sa pre budúcnosť. Pretože deti, ktoré vychovávame a vzdelávame na školách, budú v budúcnosti zodpovedať za riadenie spoločnosti z úrovne samosprávy alebo celého štátu," skonštatoval predseda ZMOS-u Jozef Božik.



Cieľom je hovoriť o problematike šikany na školách, v rodinách či v zariadeniach, ale aj o podpore duševného zdravia a prevencie duševných porúch detí i mladých ľudí. Dôležité je však urobiť aj konkrétne kroky a opatrenia, aby deti a žiaci nadobudli dôveru v inštitúcie, autority a okolie a pokiaľ majú problém, aby sa ho nebáli nahlasovať. Zároveň je dôležité pozornosť venovať aj tomu, aby mal nahlásené problémy kto riešiť. Problematika sa pritom netýka len obetí, ale aj agresorov.



"Ak tu máme také katastrofálne prípady, zlyháva každý z nás. A je našou spoločnou zodpovednosťou postarať sa o naše deti a vytvoriť pre ne ochranu," poznamenal podpredseda Združenia SK8 a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Za alarmujúce považuje, že systém mnohé prípady ani nezachytáva, hovorí tiež o probléme pandémie šikany v rámci jednotlivých škôl.



Na prvom nadrezortnom stretnutí mali zastúpenie všetky kompetentné rezorty či inštitúcie, napríklad štátni tajomníci, splnomocnenci vlády, prokuratúra i ďalšie organizácie. Stretnutia na výmenu skúseností, ale aj vyhodnocovanie jednotlivých prijímaných krokov a opatrení, by sa mali uskutočňovať pravidelne. Najbližšie rokovanie v takomto formáte je naplánované na 18. júna.



Snahou je docieliť, aby sa situácia postupne začala zlepšovať a prípady sa znižovali, keďže šikanu nie je možné podľa Božika "úplne vykoreniť." Snahou je však taktiež podpora dospelých, teda rodičov, učiteľov či podporných a intervenčných tímov. V mnohých, aj medializovaných prípadoch, totiž podľa komisára pre deti chýbala komunikácia a odborná znalosť toho, ako sa správať, ak dieťa takýto problém nahlási.



Samostatnou témou sú tiež ukrajinské deti a ich plná integrácia do vzdelávacieho procesu.