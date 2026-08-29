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ZMOS: Sloboda, demokracia, dôstojnosť a mier nie sú samozrejmosťou

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Na snímke predseda ZMOS Jozef Božik. Foto: TASR - Jaroslav Novák

História nás podľa jeho slov učí, kam môže viesť nenávisť, násilie, propaganda a strata rešpektu k ľudskej dôstojnosti.

Autor TASR
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Bratislava 29. augusta (TASR) - Odkaz Slovenského národného povstania (SNP) nie je iba odkazom minulosti. Aj dnes nám pripomína, že sloboda, demokracia, ľudská dôstojnosť a mier nie sú samozrejmosťou. Sú hodnotami, o ktoré sa musí každá generácia starať, chrániť ich a odovzdávať ďalším generáciám. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik to uviedol vo vyhlásení k 82. výročiu SNP.

Poznamenal, že mestá a obce na Slovensku si odkaz SNP pripomínajú nielen v samotný deň výročia. „Už od soboty 22. augusta sa v mnohých mestách a obciach konajú pietne spomienky, slávnostné podujatia a oslavy, ktorými si samosprávy spolu so svojimi obyvateľmi uctievajú hrdinov a obete SNP. Naše mestá a obce tak svojou každodennou prácou aj verejnými podujatiami pomáhajú uchovávať historickú pamäť a odovzdávať odkaz SNP mladým generáciám,“ podčiarkol.

ZMOS má zastúpenie aj na celonárodných oslavách v Banskej Bystrici. „S osobitnou úctou myslíme na všetkých účastníkov SNP, vojakov, partizánov, odbojárov i obyčajných ľudí, ktorí im pomáhali a často pritom riskovali vlastné životy a životy svojich blízkych. Pamätáme aj na obete nacistických represálií a na všetkých, ktorí za svoju odvahu zaplatili tým najcennejším,“ dodal Božik.

História nás podľa jeho slov učí, kam môže viesť nenávisť, násilie, propaganda a strata rešpektu k ľudskej dôstojnosti. „Mestá a obce majú v ochrane týchto hodnôt nezastupiteľné miesto. Práve v samosprávach sa každodenne stretávajú ľudia rôznych generácií, názorov a životných skúseností. Našou spoločnou úlohou je vytvárať prostredie, v ktorom sú rešpekt, spolupráca, tolerancia, demokracia a úcta k človeku prirodzenou súčasťou života našich komunít,“ doplnil.

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