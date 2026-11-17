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ZMOS: Sloboda nie je samozrejmosť, demokratické hodnoty treba chrániť
Predseda združenia zároveň upozornil na potrebu vzájomného rešpektu, tolerancie a dialógu.
Autor TASR
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Sloboda nie je samozrejmosť a demokratické hodnoty si treba chrániť každý deň. Udalosti 17. novembra pripomínajú význam slobody, ľudskej dôstojnosti a odvahy postaviť sa proti nespravodlivosti. Poukázal na to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
„Sloboda nie je samozrejmosť. To, čo dnes považujeme za prirodzenú súčasť nášho života, bolo pre generácie pred nami nádejou, za ktorú museli prejaviť odvahu, riskovať vlastnú budúcnosť a neraz zaplatiť aj životom,“ uviedol Božik. Pripomenul udalosti z novembra 1939, keď nacistický režim zasiahol proti študentom, aj november 1989, keď sa študenti a občania postavili proti komunistickému režimu. Podľa neho si všetky totalitné režimy bez ohľadu na ideológiu zaslúžia jednoznačné odsúdenie.
Božik zároveň pripomenul, že November 1989 otvoril cestu k obnoveniu samostatnej miestnej samosprávy. Mestá a obce získali možnosť rozhodovať o vlastnom rozvoji, hospodáriť so svojím majetkom a niesť zodpovednosť za život obyvateľov. Demokracia tak podľa neho dostala konkrétnu podobu aj na miestnej úrovni.
ZMOS poukázalo aj na úlohu samospráv pri zachovávaní historickej pamäti. Mestá a obce organizujú spomienkové a pietne podujatia, pričom v spolupráci so školami a miestnymi organizáciami pripomínajú udalosti a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o slobodu.
Predseda združenia zároveň upozornil na potrebu vzájomného rešpektu, tolerancie a dialógu. Podľa neho môžu prejavy neúcty či odmietanie odlišných názorov postupne viesť k spôsobom uvažovania, od ktorých sa spoločnosť v minulosti snažila vzdialiť.
„Slobodu sme získali, no úctu, rešpekt a demokratické hodnoty si musíme uchovávať každý deň,“ uzavrel Božik.
„Sloboda nie je samozrejmosť. To, čo dnes považujeme za prirodzenú súčasť nášho života, bolo pre generácie pred nami nádejou, za ktorú museli prejaviť odvahu, riskovať vlastnú budúcnosť a neraz zaplatiť aj životom,“ uviedol Božik. Pripomenul udalosti z novembra 1939, keď nacistický režim zasiahol proti študentom, aj november 1989, keď sa študenti a občania postavili proti komunistickému režimu. Podľa neho si všetky totalitné režimy bez ohľadu na ideológiu zaslúžia jednoznačné odsúdenie.
Božik zároveň pripomenul, že November 1989 otvoril cestu k obnoveniu samostatnej miestnej samosprávy. Mestá a obce získali možnosť rozhodovať o vlastnom rozvoji, hospodáriť so svojím majetkom a niesť zodpovednosť za život obyvateľov. Demokracia tak podľa neho dostala konkrétnu podobu aj na miestnej úrovni.
ZMOS poukázalo aj na úlohu samospráv pri zachovávaní historickej pamäti. Mestá a obce organizujú spomienkové a pietne podujatia, pričom v spolupráci so školami a miestnymi organizáciami pripomínajú udalosti a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o slobodu.
Predseda združenia zároveň upozornil na potrebu vzájomného rešpektu, tolerancie a dialógu. Podľa neho môžu prejavy neúcty či odmietanie odlišných názorov postupne viesť k spôsobom uvažovania, od ktorých sa spoločnosť v minulosti snažila vzdialiť.
„Slobodu sme získali, no úctu, rešpekt a demokratické hodnoty si musíme uchovávať každý deň,“ uzavrel Božik.