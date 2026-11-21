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ZMOS: Slovensko potrebuje funkčný systém obehového hospodárstva
Podľa ZMOS nestačí zameriavať sa iba na triedenie odpadu.
Autor TASR
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Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovensko potrebuje dobudovať funkčný systém obehového hospodárstva, ktorý zabezpečí predchádzanie vzniku odpadu, jeho triedenie, recykláciu aj ďalšie využitie spracovaných materiálov. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zároveň presadzuje, aby európske zdroje v programovom období 2028 až 2034 smerovali prednostne do komplexných a dlhodobo udržateľných riešení. Upozornilo na to pri príležitosti Európskeho týždňa znižovania odpadu, ktorý sa koná od 21. do 29. novembra.
Podľa ZMOS nestačí zameriavať sa iba na triedenie odpadu. Dôležitá je aj rozumnejšia spotreba, predlžovanie životnosti výrobkov, ich opravy a opätovné používanie. „Obehové hospodárstvo nie je zodpovednosťou jedného úradu, jednej obce ani jednej domácnosti,“ zdôraznilo združenie. Pripomenulo, že za jednotlivé časti systému nesú zodpovednosť samosprávy, štát, výrobcovia, spracovatelia aj pôvodcovia odpadu.
Aktuálnou témou je podľa združenia povinná mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu od 1. januára 2027. V rovnakom termíne sa má uplatňovať aj prísnejší limit výhrevnosti upraveného odpadu určeného na skládkovanie. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je však návrh na posunutie účinnosti tohto limitu na 1. január 2030. Návrh sa netýka samotnej povinnosti úpravy odpadu.
ZMOS zavádzanie mechanicko-biologickej úpravy podporuje, upozorňuje však na potrebu dostupných zariadení, dostatočných spracovateľských kapacít a možností ďalšieho využitia materiálov. Za dôležitú považuje aj medziobecnú spoluprácu, ktorá umožňuje efektívnejšie využívať technológie a investície. „Nestačí financovať jednotlivé zariadenia bez zabezpečenia ich ďalšieho fungovania a využitia výstupov,“ upozornilo združenie. Investície by podľa neho mali viesť k znižovaniu množstva zmesového odpadu na obyvateľa, vyššiemu podielu skutočne recyklovaného odpadu a obmedzovaniu skládkovania.
Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry dosiahla miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku v roku 2023 úroveň 50,3 percenta, zatiaľ čo priemer Európskej únie predstavoval 47,7 percenta. ZMOS zároveň pripomenulo, že Európska komisia v hodnotení Slovenska z roku 2025 konštatovala pretrvávajúce riziko nesplnenia odpadových cieľov a opakované odkladanie povinnosti úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním.
Podľa ZMOS nestačí zameriavať sa iba na triedenie odpadu. Dôležitá je aj rozumnejšia spotreba, predlžovanie životnosti výrobkov, ich opravy a opätovné používanie. „Obehové hospodárstvo nie je zodpovednosťou jedného úradu, jednej obce ani jednej domácnosti,“ zdôraznilo združenie. Pripomenulo, že za jednotlivé časti systému nesú zodpovednosť samosprávy, štát, výrobcovia, spracovatelia aj pôvodcovia odpadu.
Aktuálnou témou je podľa združenia povinná mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu od 1. januára 2027. V rovnakom termíne sa má uplatňovať aj prísnejší limit výhrevnosti upraveného odpadu určeného na skládkovanie. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je však návrh na posunutie účinnosti tohto limitu na 1. január 2030. Návrh sa netýka samotnej povinnosti úpravy odpadu.
ZMOS zavádzanie mechanicko-biologickej úpravy podporuje, upozorňuje však na potrebu dostupných zariadení, dostatočných spracovateľských kapacít a možností ďalšieho využitia materiálov. Za dôležitú považuje aj medziobecnú spoluprácu, ktorá umožňuje efektívnejšie využívať technológie a investície. „Nestačí financovať jednotlivé zariadenia bez zabezpečenia ich ďalšieho fungovania a využitia výstupov,“ upozornilo združenie. Investície by podľa neho mali viesť k znižovaniu množstva zmesového odpadu na obyvateľa, vyššiemu podielu skutočne recyklovaného odpadu a obmedzovaniu skládkovania.
Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry dosiahla miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku v roku 2023 úroveň 50,3 percenta, zatiaľ čo priemer Európskej únie predstavoval 47,7 percenta. ZMOS zároveň pripomenulo, že Európska komisia v hodnotení Slovenska z roku 2025 konštatovala pretrvávajúce riziko nesplnenia odpadových cieľov a opakované odkladanie povinnosti úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním.