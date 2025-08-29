< sekcia Slovensko
ZMOS: SNP je nadčasovým symbolom odvahy a občianskej zodpovednosti
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) je nadčasovým symbolom odvahy a občianskej zodpovednosti. Jeho odkaz pripomína potrebu zachovávať demokraciu, úctu k ľudskej dôstojnosti, rešpekt k právam každého človeka a vzájomnú solidaritu medzi ľuďmi a komunitami. Pri príležitosti 81. výročia SNP to uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.
„Mestá a obce ako základ samosprávy a neoddeliteľná súčasť verejnej správy majú dôležitú úlohu udržiavať tieto hodnoty živé, podporovať vzdelanie, otvorený dialóg a spoluprácu naprieč spoločnosťou. Aj dnes je potrebné brániť slobodu, vytvárať tolerantné a bezpečné prostredie pre všetkých a budovať Slovensko na základoch zodpovednosti a spravodlivosti,“ skonštatoval Božik.
V mestách a obciach po celom Slovensku si tieto historické udalosti pripomínajú pietnymi aktmi kladenia vencov, spomienkovými slávnosťami a kultúrnymi podujatiami. V spolupráci s miestnymi organizáciami organizujú výstavy, diskusie s pamätníkmi či odborníkmi, premietania historických filmov a sprievodné aktivity pre deti a mládež, ktoré majú priblížiť odkaz SNP mladším generáciám. „Takéto podujatia posilňujú historickú pamäť, rozvíjajú komunitný život a zdôrazňujú hodnoty, na ktorých stojí moderná samospráva, a to sloboda, vzájomná úcta a spolupráca,“ dodal Božik.
