ZMOS Spustilo projekt podpory slovensko-ukrajinského prihraničia

Bratislava 8. apríla (TASR) – Projekt slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce zameraný aj na dobré spravovanie vecí verejných by mal priniesť zintenzívnenie spoločných aktivít v regiónoch oboch štátov a zároveň poskytnúť možnosť podeliť sa o skúsenosti z decentralizácie, čerpania eurofondov i výkonu samosprávnych kompetencií. Na začiatku úvodného podujatia projektu, ktorého gestorom je Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), to uviedol predseda združenia Branislav Tréger.



Na online konferencii, ktorá sa začala vo štvrtok predpoludním, zdôraznil, že strešná organizácia slovenských samospráv má bohaté skúsenosti, rozpracované výskumné úlohy i projekty v širokom portfóliu samosprávnej agendy. "Vieme sa podeliť o tieto skúsenosti, vieme upozorniť aj na chyby, ku ktorým v priebehu predchádzajúcich rokov a desaťročí prišlo. Očakávam preto konštruktívnu, plodnú diskusiu, ktorá pomôže rozvoju na oboch stranách spoločnej hranice a využitiu potenciálu, ktorý predstavuje cezhraničná spolupráca,“ uviedol.



Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková zdôraznila, že Ukrajina má pre Slovensko dlhodobo osobitné miesto v susedských vzťahoch. „Spájajú nás živé hospodárske a politické vzťahy, ale aj množstvo rozvojových projektov, kultúrne a spoločenské väzby v prihraničnom území,“ upozornila Brocková. Ďalším pozitívnym impulzom k rozvoju vzájomných vzťahov a implementácii princípov európskych hodnôt môže byť podľa nej práve projekt cezhraničnej spolupráce, ktorý spustilo ZMOS. "Európa nie je len o hospodárskych výhodách, ale aj o solidarite a ochote podeliť sa so skúsenosťami,“ pripomenula. "Skutočná kohézia sa začína práve na regionálnej úrovni,“ zdôraznila štátna tajomníčka, ktorá uistila, že slovenský rezort diplomacie chce byť súčinný pri realizácii projektu.



Význam plánovaných aktivít vyzdvihol aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike Terje Theodor Nervik. „Jeho cieľom je postaviť sa k sociálnym i ekonomickým výzvam, na ktorých možno pracovať spoločne, zlepšiť integritu i konkurencieschopnosť a prosperitu prihraničných území. Verím, že zo spolupráce budú profitovať všetky zúčastnené strany,“ zdôraznil veľvyslanec, ktorý pripomenul, že projekt získal finančnú dotáciu z grantov EHP a Nórska vo výške takmer pol milióna eur.



Štvrtková úvodná konferencia je orientovaná na predstavenie projektu, diskusiu s partnermi a odbornou obcou k možnostiam cezhraničnej spolupráce, vrátane diskusie o jej príležitostiach a benefitoch a predstavenie už existujúcich príkladov z praxe.



Hovorca ZMOS Michal Kaliňák upozornil, že združenie bude spolupracovať s tromi projektovými partnermi - Asociáciou ukrajinských miest (AUC), Nórskou asociáciou miestnych a regionálnych samospráv (KS) a slovenskou mimovládnou organizáciou Združením FEMAN. "Projekt potrvá do apríla 2023, jeho súčasťou bude šesť seminárov, dve odborné konferencie, dva okrúhle stoly, dve podujatia venované spolupráci medzi slovenskými a ukrajinskými miestnymi samosprávami počas „Dní Ukrajiny“, stáže pre odborných zamestnancov z ukrajinských samospráv na Slovensku či publikovanie strategického materiálu a manuálov metodickej pomoci,“ dodal Kaliňák.