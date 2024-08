ZMOS súhlasí s financovaním MŠ zo štátneho rozpočtu

Bratislava 21. augusta (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) súhlasí s financovaním materských škôl (MŠ) zo štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti podpísalo memorandum s ministerstvom školstva. Pre samosprávy za ostatných 20 rokov ide o najväčšiu zmenu, čo sa týka riešenia kompetenčného rámca miest a obcí SR. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.



"Peniaze, ktoré boli dnes viazané na originálne kompetencie z výnosu dane z príjmov fyzických osôb prejdú pod správu rezortu školstva v tom kontexte, že tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtov miest a obcí v podobe peňazí, ktoré budú účelovo viazané na výkon činnosti MŠ," objasnil Božik. Vyzdvihol záujem rezortu o rokovania aj konštruktívny prístup.



Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský podporuje zvyšovanie dostupnosti MŠ. Matky či rodič môžu podľa neho teda odísť do pracovného pomeru. Skonštatoval, že po viacerých rokoch zamestnávatelia čelia najväčšej výzve, a to nedostatku kvalifikovanej sily. Tento problém sa podľa Lelovského stáva otázkou konkurencieschopnosti celého Slovenska. V tejto súvislosti vníma RÚZ podporu aj zo strany ministerstva školstva a víta zmeny, ktoré prináša.



Ako zhodnotila podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Paula Puškárová (Hlas-SD), zmeny, s ktorými prichádza rezort školstva, sú adresné a odborné. Riešia podľa nej konkrétne veci, na ktoré už dlhodobo verejnosť poukazuje.



Vláda v stredu schválila balík školských zákonov, ktorý minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nazval 'nežnou revolúciou vo vzdelávaní'. Obsahuje desiatky praktických zmien zameraných na zvýšenie kvality, dostupnosti a efektívnosti slovenského školstva.