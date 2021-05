ZMOS sumarizuje stopy A. Dubčeka v mestách a obciach

Bratislava/Uhrovec 24. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce zdokumentovať pomníky, busty, pamätné tabule, kultúrne a spoločenské inštitúcie, školy, budovy, námestia aj ulice, ktoré v mestách a obciach nesú meno Alexandra Dubčeka. Prehľad poslúži na prípravu publikácie, ktorú plánuje rodná obec Dubčeka Uhrovec vydať v súvislosti so 100. výročím narodenia štátnika. TASR o tom v pondelok informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



O pomoc pri dokumentovaní pomníkov, búst, pamätných tabúľ, inštitúcií prosí verejnosť i samospráva Uhrovca ako organizátor spomienkových podujatí, ktoré sa uskutočnia v obci v novembri. "Boli by sme vďační, ak by nám občania poskytli požadované informácie textovou, ale aj fotografickou formou v tlačovom formáte, optimálne 300 DPI, najneskôr do 21. júna," uviedla starostka Zuzana Máčeková.



ZMOS v tejto súvislosti vytvoril i špeciálnu e-mailovú adresu dubcek@zmos.sk, kde môžu mestá, obce, inštitúcie, ale aj široká verejnosť posielať spomínané informácie v textovej forme aj s fotografiou. Informácie môže verejnosť zaslať i priamo na e-mailovú adresu obec@uhrovec.sk. ZMOS sa v tejto súvislosti rovnako obrátil i na samosprávy, vyššie územné celky a inštitúcie pôsobiace v regiónoch.



"Alexander Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci, preto sa už stalo tradíciou, že rodná obec pravidelne organizuje spomienkové oslavy pri výročiach jeho narodenia," spomenula Máčeková.



Podujatie pod názvom Spomienka na Alexandra Dubčeka – 100. výročie narodenia sa uskutoční v Uhrovci 27. novembra 2021 pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Spomienkové podujatie sa začne o 14.00 h slávnostným zhromaždením pri Rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a bude pokračovať kultúrno-spoločenským programom, v rámci ktorého sa uskutoční beseda s priateľmi Dubčeka a autormi publikácií o jeho živote, premietne sa filmový dokument a vystúpia hudobné a folklórne skupiny. Sprievodným podujatím spomienkových osláv bude vzdelávací seminár Alexander Dubček, demokrat a Európan – 100. výročie narodenia, určený pre mládež základných, stredných a vysokých škôl. V rámci vzdelávacieho seminára vyhodnotia aj celoslovenskú literárnu súťaž, ktorá bude mať za cieľ písomnou formou získať od mladých ľudí stanoviská a pohľady na osobnosť Dubčeka, jeho život a charakteristické črty.



Obec bude podujatie organizovať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV), Historickým ústavom SAV, mestami Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Neziskovou organizáciou Ľ. Štúra.