ZMOS: Tragédia v Kľaku a Ostrom Grúni varuje pred nenávisťou

Bratislava 19. januára (TASR) - Tragédia, ktorá sa odohrala pred 80 rokmi v Kľakovskej doline, je nielen svedectvom o krutosti vojny, ale aj symbolom pripomínania nacistických represálií, ktoré sú varovaním pred nebezpečenstvami neznášanlivosti, rozdelenia a nenávisti. Vo vyhlásení k 80. výročiu vypálenie obcí Kľak a Ostrý Grúň to zdôraznilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).



Predseda združenia Jozef Božik pripomenul, že 21. až 22. januára 1945 nacistické jednotky a domáci kolaboranti zavraždili väčšinu obyvateľov obcí Kľak a Ostrý Grúň, ktoré následne vypálili. "Tieto neospravedlniteľné činy pripravili o život 150 nevinných ľudí, vrátane žien, detí, starých ľudí a zničili ľudské príbytky," upozornil.



Zdôraznil ďalej nevyhnutnosť pripomínať si takéto tragické udalosti a vyvodiť z nich poučenie. "Apelujeme na všetkých občanov, aby sme spoločne chránili hodnoty, ktoré tvoria základ našej spoločnosti - mier, tolerancia a vzájomná úcta. Iba rešpektovanie týchto princípov dokáže zabrániť opakovaniu podobných tragédií," podotkol.



Poukázal na historickú skúsenosť, potvrdzujúcu, že zlo vzniká z nenávisti, absencie ľudskosti, úcty a rešpektu človeka k človeku. "Preto je našou povinnosťou viesť budúce generácie k porozumeniu, empatii a spolupráci. Každý z nás je neoddeliteľnou súčasťou ochrany hodnôt, ktoré zaručujú pokojné a dôstojné spolužitie," dodal predseda ZMOS-u.



Tragické udalosti v Kľakovskej doline sa odohrali 21. januára 1945, dôvodom bola pomoc miestnych obyvateľov partizánskym skupinám Slovenského národného povstania. Na obec Kľak zaútočila v ranných hodinách protipartizánska jednotka Edelweiss na čele s SS, ktorej príslušníkmi boli aj Slováci. V obci zabili 84 ľudí vrátane žien, detí či starcov, viacerí zaživa uhoreli v zapálených domoch.



Príslušníci jednotky Edelweiss v súčinnosti s osobitnou jednotkou SS a jednotkou Heimatschutzu v rovnaký deň zaútočili aj na obec Ostrý Grúň. V jednom z domov postupne zabili 64 občanov, dom následne podpálili. Zvyšných obyvateľov vyhnali a obec vyrabovali. O tri dni neskôr sa na miesto vrátili a vypálili zvyšných 112 domov. Až do oslobodenia mali civilisti vstup do údolia zakázaný.