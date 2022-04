ZMOS uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu zákona o ochrane ovzdušia

Bratislava 9. apríla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k návrhu zákona o ochrane ovzdušia. Návrh podľa združenia totiž počíta s presunom kompetencií na samosprávy a taktiež s tým, že mestá a obce budú vstupovať do obydlí, prípadne budú kontrolovať malé spaľovacie zariadenia. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Združenie odmieta nové povinnosti bez zabezpečenia peňazí. Ako ďalej tvrdí, envirorezort nesprávne uvádza, že obciam nebudú pridávané nové kompetencie, ale iba nástroj pri riadení kvality ovzdušia, a príde tak iba k výmene kompetencií. "Obciam sa neznižuje počet kompetencií, ale práve naopak, ich počet sa návrhom zákona o ochrane ovzdušia navyšuje," uviedol Kaliňák.



ZMOS žiada vypustiť návrh, aby obec pri prenesenom výkone štátnej správy zabezpečovala kontrolu malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo. Myslí si totiž, že poverená takouto kontrolou by mala byť Slovenská inšpekcia životného prostredia. Mestá a obce podľa ZMOS totiž nedisponujú dostatočným kvalifikovaným personálom v oblasti ochrany ovzdušia.



Námietky má aj k návrhu vo vzťahu k orgánu dozoru a jeho vstupu do obydlí. Do nich však je podľa zástupcov miest a obcí oprávnená vstupovať iba inšpekcia, a to iba v prípade, že ide o následnú kontrolu. "Obec nemôže vykonať kontrolu na mieste, nakoľko nie je oprávnená vstupovať do obydlia," podotkol Kaliňák.



ZMOS odmieta taktiež zabezpečenie financovania, respektíve verejného obstarávania, pravidelných technických kontrol kotlov na tuhé palivá samosprávami. Novú povinnosť v zákone o ovzduší považuje za duplicitnú a myslí si, že kontrolovať by to mali osoby, ktoré poznajú technológiu daného spaľovacieho zariadenia.