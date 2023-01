ZMOS upozorňuje na potrebu kompenzácie pre obce bez plynofikácie

Margecany 24. januára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na potrebu kompenzácie zvýšených nákladov pre obce, ktoré nie sú plynofikované alebo prešli na obnoviteľné zdroje. Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňáka sa problém týka takmer 500 obcí na Slovensku.



"Vláda avizovala pomoc kompenzáciami v oblasti energií. Skloňuje plyn a energiu. V obrovskej množine nie sú zakomponované samosprávy, ktoré nie sú plynofikované, to je takmer 500 obcí, alebo tie, ktoré sú plynofikované, ale prešli na obnoviteľné zdroje. My chceme, aby aj táto množina mala kompenzácie. Stále čakáme na stretnutie s ministrom hospodárstva, aby sme vedeli poukázať na všetky tieto nuansy, ktoré sprevádzajú život v mestách a obciach," povedal počas utorkovej tlačovej konferencie v obci Margecany Kaliňák.



Rovnako chcú podľa neho odpoveď na otázku, kedy pomôže vláda, ako môžu samosprávy žiadať peniaze a ako dlho potrvá pomoc.



Starosta obce Veľký Lipník v okrese Stará Ľubovňa Peter Labant tvrdí, že keďže ich obec nie je plynofikovaná, museli v minulosti hľadať iné alternatívy vykurovania. "Zrekonštruovali sme všetky budovy na vykurovanie na biomasu, peletky. Cena peletiek za tonu väčšinou bola 186 eur. Minulý rok sme už obstarávali za 588 eur a cena čo týždeň rástla hore. Napríklad materská škola obstarávala o niečo neskôr a už cena bola 750 eur. Čiže tieto náklady výrazne zasiahli obecný rozpočet," skonštatoval Labant.



Obec ročne na vykurovanie svojich budov spotrebuje približne 90 ton peletiek. Labant tvrdí, že problém sa týka i ľudí, ktorí prešli na ekologické vykurovanie, keďže obec sa nachádza v Pieninskom národnom parku. "Investovali tisíce eur do prechodu na peletky a dnes priemerná domácnosť spotrebuje päť až šesť ton ročne, čo je 1000 až 1200 eur, dnes sú tie náklady od 3000 do 4000 eur," vysvetlil starosta s tým, že je potrebné, aby ministri našli nejaký spôsob kompenzácie zvýšených nákladov.



V obci Margecany v okrese Gelnica kotolňou vykurujú obecný úrad, kultúrny dom, ktorý využíva i súkromná základná umelecká škola a nákupné stredisko. "Náklady nám stúpli o 275 percent a to nehovoriac o tom, že minulý rok v lete prišlo ťažké obdobie. Zásobujeme si vtedy palivovú základňu, lebo biomasa je najlacnejšia. Nevedeli sme vytendrovať dodávateľa, keďže gro peletiek pochádza z Ukrajiny. Problém bol teda nielen s cenou, ale i možnosťou zabezpečenia, aby nám dodali požadované množstvá. Samozrejme, už za drahšiu cenu," dodal starosta obce Margecany Igor Petrik.