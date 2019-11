ZMOS už má pripravené podanie na ÚS z dôvodu povinných škôlok

Bratislava 28. novembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) napadne v najbližších týždňoch zákon o výchove a vzdelávaní na Ústavnom súde (ÚS) SR. Ten upravuje povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti. "Keby zákon platil dnes aj zajtra, nedá sa naplniť," povedal hovorca ZMOS Michal Kaliňák vo štvrtok v Bratislave s tým, že návrh je už takmer sfinalizovaný.



"Zákon sa nedá vykonať ani technicky, a jeden z tých dôvodov, ktoré to dokazujú, je ten, že zákon hovorí o tom, že dieťa bude mať preplácané cestovné, ale štvorročné, päťročné, šesťročné dieťa asi samo v autobuse nepôjde, a kto preplatí cestovné rodičom? Ak hlavne hovoríme o tom, že to má pomôcť málo podnetnému prostrediu," pýtal sa Kaliňák.



Ďalší problém, ktorý Kaliňák vidí, je, že v zákone je napísané, že povinnosti sú definované vo vzťahu ku kmeňovej škole, no zákon nehovorí, ktorá je kmeňová škola. "Sme presvedčení o tom, že tento zákon jednak odporuje ústave a rovnako odporuje aj Európskej charte miestnej samosprávy," dodal.



Rezort školstva od zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti očakáva zlepšenie výsledkov v národných testovaniach. Najväčším prínosom pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bude podľa rezortu školstva povinná účasť na predprimárnom vzdelávaní pri rozvíjaní ich komunikačných kompetencií. Povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti by malo platiť od 1. januára 2021.